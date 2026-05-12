Necati Özkan 'casusluk' davasında savunma yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan, Gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında açılan ‘casusluk’ davasının ikinci gün duruşması ilk duruşması bugün Silivri’de görüldü. Necati Özkan heyet karşısına geçerek savunma yaptı.

Özkan'ın savunmasının tam metni şu şekilde:

“Teşekkür ederim sayın başkan. Sayın heyet, sayın iddia makamı, öncelikle hepinize selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bugün itibarıyla bu görülmekte olan davada altı buçuk aydır tutukluyum. Ama yine bildiğiniz gibi bugün itibarıyla 14 aydır da İBB ana davasından tutukluyum. Her iki davada da herhangi bir suç işlemediğimi, kanuna aykırı, ahlaka aykırı, adaba aykırı hiçbir iş yapmadığımı çok iyi biliyorum ve bugün burada bulunmamın benimle ilgili olmadığını da çok iyi biliyorum.

Dün burada beraber dinlediğimiz Sayın Ekrem İmamoğlu’nun oyun dışına atılması için kotarılmış bir dizi dava nedeniyle benim de hani bu davaları büyük göstermek için tutuklanan insanlardan biri olduğumu biliyorum. Ve bu süreç içerisinde hukuka olan inancımla, adalete olan inancımla, devlet terbiyemle, 10 yılı aşkın Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yaptığım görev nedeniyle ve bu ülkenin geleceğine inancım nedeniyle sabrediyorum. Elbette ki 67 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak zamanımın çok sınırlı olduğunu da biliyorum ama yapacak başka hiçbir şeyim olmadığı için de sabrediyorum. Dolayısıyla bunları söyleyerek başlamak istiyorum.

Sayın başkan, sayın heyet; huzurdaki dava eften püften gerekçelerle kotarılmış, hakikat dışı bir dava. Siz de görüyorsunuz, biz de görüyoruz, bütün ülke görüyor. Burada dinlenen sanıkların anlattıkları her bir detayda da görüyoruz. Bizim size ilk verdiğimiz mütalaadan sonra, uzman görüşünden sonra sizin resen harekete geçerek aldığınız bilirkişi raporlarında da aynı şeyleri görüyoruz. Gerek bilirkişi uzman siber bilirkişi raporunda gerekse Terörle Mücadele görevlilerinin verdiği raporda da bunları görüyoruz. Dolayısıyla ben bu davayı başlamadan bitmiş bir dava olarak görüyorum ve böyle algılıyorum, etrafımdaki insanlara da böyle söylüyorum. Bu davayı Türkiye’nin, medyanın, milletin, devletin zamanını boş yere çalan bir dava olarak görüyorum ve tabii ki mahkeme heyetlerinin de, başta siz de dahil olmak üzere, zamanını boş yere çalan bir dava olarak görüyorum. Bugün sizlere yapacağım sunumu yaklaşık olarak iki saat süreceğini tahmin ediyorum. Altı başlıkta sunacağım sayın başkan.

"SORUŞTURMAYI TELEVİZYONDA GÖRDÜM"

Önce bu olayın başlangıcından başlamak istiyorum. Yani 24 Ekim Cuma sabahı, farkında olmadan aslında Ekrem Bey ile çok benzer duygular yaşamışız o gün. Cuma sabahı erken saatte şahit olduğumuz bu davayla ilgili ilk haberlerden itibaren başlamak istiyorum. Ben o sırada Kandıra’dayım. Yani Silivri’den Kandıra’ya gönderilmiştim. Kandıra’dayım ve o gün Cumhuriyet Halk Partisi’ne ilişkin Mutlak Butlan Davası açıklanacak. Dolayısıyla da içeride kahvaltı yaptıktan sonra ve sayımdan sonra yapacağınız yegane iş günün haberlerini almak üzere televizyon kanalını açmak. Televizyon kanalını açtığımda bir müddet sonra Tele1 ve Merdan Yanardağ’a ilişkin bir soruşturmanın başlatıldığı haberini gördüm. Ve hani doğrusu hem garip buldum hem de garip bulmadım. Çünkü Türkiye’nin bir seçime doğru gitmekte olduğunu ve Türkiye’deki medyanın %95’i kontrol edilse bile geri kalan %5’inin bile kontrol edilme ihtiyacının olduğunu görmüştüm. Dolayısıyla Merdan Yanardağ’ın herhangi bir suç işlemiş olduğuna ilişkin en ufak bir kafamda kırıntı olduğundan değil, ama Merdan Yanardağ’ın temsil ettiği o televizyon kanalının susturulması ihtiyacı dolayısıyla bunu normal gördüm. Yani normal derken normalleştirmek anlamında değil ama hani neden öyle gördüğümü söyleyeyim.

Sonra davanın içerisinde benim adımın da geçtiğini gördüm birdenbire. Hüseyin Gün diye bir isimden bahsediliyor, benim adımdan bahsediliyor ve Ekrem İmamoğlu’ndan bahsediliyor. Şaka gibi, inanamadım ya. Hani bu nasıl bir şey? Hakikaten rüyada mıyım, hakikaten gözlerim uyanık mı diye kendimi çimdik attım. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bir müddet sonra hakikaten iş gerçeğe döndü. Bir baktık böyle haberler giderek artmaya başladı. Daha ne olduğunu bilmiyoruz, daha kimin kim olduğunu da bilmiyoruz o sırada. Hafızamı zorladım; ya Hüseyin Gün kim, benim bu adamla ne ilişkim olabilir? En ufak bir şey hatırlayamadım sayın başkan. Bütün kutsallarım üzerine yemin ederim saatlerce düşündüm hiçbir şey hatırlayamadım.

O gün öğleden sonra avukatım Erkan Bey burada, Erkan Bey beni ziyarete geldi. Çünkü olağanüstü bir durum var ve bu olağanüstü durumla ilgili beni haberdar etmesi gerekiyor ve benden de bilgi alması gerekiyor. Bana önce o sordu, dedi ki: "Necati Bey nedir bu iş?". Ben de: "Anlayamadım ki, hiçbir şey bilmiyorum. Hüseyin Gün ile ilgili hiçbir şeyi tanımıyorum dedim, hiçbir şey aklımda en ufak bir izi yok Hüseyin Gün’ün." Arkasından tabii ki bana bir fotoğraf gösterdi. Bir numaralı görseli gösterebilir miyiz arkadaşlar? Dün de Ekrem Bey’in gösterdiği görsel. Bu meşhur fotoğraf artık Türk ne diyelim siyaseti ve Türk yargı sistemi için ikonik bir fotoğrafa dönüştü bu fotoğraf. Bu fotoğrafı görünce her şey çözüldü, her şeyi hatırladım. Her şeyi derken hani en azından olayı hatırladım. Ama size yine yemin ederim, buradan hanımefendiyi çıkarsanız Hüseyin Gün'ü yine hatırlayamam. Hatırladığım yegane şey müteveffa Seher Hanım oldu. Çünkü Seher Hanım’ı bu ikinci görüşümdü. Seher Hanım’ı daha önce çok benzer bir kıyafetle benim ofisimde görmüştüm. Gördüğüm andan itibaren zaten o kadar sürreal bir fotoğrafı var ki, sanki 1840’ların 50’lerin Paris’inden çıkmış bir hanımefendi o kılığıyla kıyafetiyle falan ofisimize geldiği zaman onu bir daha unutma imkanınız yok. Adını hatırlamayabilirsiniz, niçin geldiğini hatırlamayabilirsiniz ama o kişiliği unutma imkanınız yok. Dolayısıyla ben de bunu gördüğüm andan itibaren olay benim aklımda çözüldü. Ve Erkan Bey’e dedim ki: "Erkan Bey buradan bir şey çıkmaz. Bu o kadar boş ki; burada bu beyefendiyle benim bir ilişkim yok, yaptığımız temas 3-4 defadır maksimumdur, birkaç tane mesajlaşmadır. Dolayısıyla buradan hiçbir şey çıkamaz, burada suç unsuru yok." falan.

Tabii şaka gibi dediğim şey başka bir şeye dönüştü bir müddet sonra. Öte yandan Merdan Yanardağ’la hayatımda iki kez bir araya geldim. Biri dün, biri bugün burada. Daha önce Merdan Yanardağ’la bir kere bile hayatımda bir araya gelmişliğim yok. İki defa telefon ettiğimi biliyorum. Bir Covid nedeniyle hastalanmıştı, onu televizyon kanalından duydum. Telefonunu buldum, şahsi telefonunu ve kendisini aradım. İkinci defa da bir karartma uygulaması gelmişti RTÜK tarafından, geçmiş olsun demek için aradım. O da bana: "Siz bize niye reklam vermiyorsunuz?" diye sitem etti. Bütün hikaye bu kadar. Dahası şu; Merdan Yanardağ, kusura bakmayın ama gerçeği söylemek zorundayım, Merdan Yanardağ Ekrem İmamoğlu aleyhinde konuştuğu gibi, ki bu onun bağımsız gazeteci olduğunun ispatı, benim aleyhimde de konuşmuştur. Benim bir kitabım çıktı, dördüncü ya da beşinci kitabım; "Kahramanın Yolculuğu" ve aslında 2019 seçim kampanyasının her detayı orada vardır sayın başkan, sayın heyet. Her detayı. Neyi nasıl yaptığımız gün gün her detay orada vardır, 300 sayfalık bir kitap. Bir kampanya nasıl yapılır diye bizden sonraki nesillere bırakmak üzere yazdığım bir kitaptır o, orada her şey var. O kitap CHP içerisinde bir dalgalanmaya neden oldu. Merdan Bey de o kitapta dedi ki: "Ya Necati Özkan bu kitap vasıtasıyla seçimleri kendisinin kazandığını söylemeye çalışıyor galiba." ki öyle bir şey yoktu. Ben aslında bu seçimleri on binlerce, yüz binlerce insanın emeğiyle kazanıldığını anlatıyorum o kitapta, o çabalarını anlatıyorum. Dedi ki: "Galiba öyle söylüyor ama koskocaman bir parti dururken bir siyasi danışmanın, bir kampanya direktörünün, bir iletişimcinin gelerek seçim kazanması mümkün değildir." dedi. Doğru dedi aslında, katılıyorum.

Bırakın dijital -tırnak içinde- analitik yapan insanı... Ordunuz yoksa ki bu ordu partidir. Ve bunlar kapı kapı dolaşmıyorsa bir seçim kampanyasını kazanmanız imkansızdır. Bu para ile ilgili değildir. Öyle olsaydı Boyner kurduğu partiyle ki TÜSİAD arkasında, kurduğu partiyle Türkiye'deki bütün seçimleri kazanabilirdi; %1 oy alamadı. Dolayısıyla seçim kampanyalarını kazanan şey partinin kendi öz gücüdür, sokaklardaki gücüdür. Dolayısıyla ben hani bunu özellikle Merdan Bey'le ilişkimiz anlaşılsın diye burada devreye girdim ama yani şu fotoğrafın biraz önce gösterdiğim fotoğrafın benim zihnimi açtığını ve buradan hiç çıkmayacağını düşündüğümü bilmenizi istiyorum.

Lakin Türkiye'de hukuk, Türkiye'de devlet, Türkiye'de millet adına soruşturma yapması gereken Cumhuriyet savcılıkları o kadar farklı bir yere gelmiş ki; sistemimiz o kadar dejenere olmuş ki, ağlayacak halde hep beraber. Ben burada 14 aydır içeride çekiyorum. Çoluğumdan çocuğumdan, kendi hayatımdan uzak, içeride 14 ayı her gün çekiyorum ama onun hiçbir önemi yok. Neticede bizim varlığımızın yokluğumuzun bu koskoca devlet içerisinde, bu binlerce yıldır var olmuş devlet içerisinde bir hükmü yok ki Sayın Başkan. Yok ki! Ne olacak? Necati Özkan işte iş yapamaz hale getirilsin, getirildi. Personelin tamamını 31 Aralık'ta kıdem tazminatları dahil olmak üzere vererek, tamamına -bu dava çıktıktan sonra dedim ki bu başka bir yere gidiyor- tamamına dedim; "Kusura bakmayın, yapabileceğim bu kadar."

42 yıldır çalıştığım şirketi kapatma noktasına getirdi bugün bu sistem maalesef. Ve ben kendi ülkemde, kendi sektörümde en yüksek oranda vergi veren, en yüksek oranda insan çalıştıran ve hem ülkem için, hem bu ülkenin markaları için, hem de bu ülkenin yurt dışındaki büyük şeyleri için, projeleri için büyük başarılar kazanmış bir insan olduğum halde bırakıyorum. Teşekkür ederim yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına bu yetkileri bu şekilde kullananlara teşekkür ediyorum. Dolayısıyla Sayın Başkan, o gün bizi aldılar. Yani iki gün sonra Pazar günü 26'sında bizi aldılar ve Türkiye'nin en büyük Adalet Sarayı'na götürdüler; Çağlayan'a.

Çağlayan'ın tabii siz üst katlarındasınız, siz alt katları bilmiyorsunuz. Çağlayan'ın yer altında yedi katı var, bir yer üstünde yedi katı var. Yer altındaki yedi kata gittiğiniz zaman soğuktan donuyorsunuz. O gün sabah saat 05.30 - 06.00 gibi beni uyandırdılar ve 06.00 - 06.30 gibi çıktık, 08.30 - 09.00 gibi Çağlayan Adliyesi'ne vardık. Saatlerce beklettiler. Jandarmaya bir şey verilmediği için, yolluk ve benzeri şeyler verilmediği için su bile yok. Akşam saat 20.00'ye kadar, 19.00 - 20.00'ye kadar. Ondan sonra bizi sayın savcılarımız bizi çağırdılar ve soru sormaya başladılar. Bana altı yıl önce ne olduğunu unuttuğum, detayını unuttuğum bir olayla ilgili sorular sordular ve ben de hatırlayabildiğim kadarıyla cevap verdim. Onlara biraz sonra geçeceğim.

Ama Sayın Başkan, sayın heyet; yani ben Hüseyin Bey'i değil fotoğrafta, sokakta görsem mi daha hatırlayabilecek bir yerde değilim o zaman. Çünkü çok kısa bir süreli bir ilişkiden, yıllar önce unutulmuş bir ilişkiden bahsediyoruz. Ne olduğunu bilmediğim bile benim için hem ticari anlamda hem siyasi anlamda hem iletişim anlamında hiçbir değeri olmayan bir ilişkiden sonra ben bir vatan haini olarak gazetelerde, televizyonlarda haftalarca casus olarak ilan edildim. Ya bu nasıl bir şey? Bir ülke kendi vatandaşına bunu nasıl yapabilir? Cumhuriyet Başsavcılığı bunu nasıl yapabilir?

Ben hiç mi insafınız yok, kanuna hiç mi bağlılığınız yok? Kanun sadece vatandaşlar için geçerli değildir ki, kanun kanun uygulayıcılarını da bağlar; herkesi bağlar. Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu diye bir kanun var, bu bir manuel. Bunu nasıl görmezden gelirsiniz de böyle iddianame yazabilirsiniz? Tek bir hakikate dayanmayan bu kadar absürt, bu kadar hakikat dışı bir belgeye nasıl imza atılabilir? Hangi amaç, hangi saik bunu insanın kendisine kabul ettirebilir? Bırakın başkalarını, önce ben kendime kabul ettireceğim böyle bir şeyi evet doğru yaptım diye. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu yaptıktan sonra aynaya nasıl bakabiliyorsunuz? İnanılmaz yani.

Dolayısıyla bunu gördüğüm zaman giderken "Ya buradan bir şey çıkmaz." Ekrem İmamoğlu'nu biraz sonra detayını anlatacağım, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl buna dahil ettiler, beni nasıl dahil ettiler? Dediğim bir işten akşam tutuklandık. Daha doğrusu gece saat 02.00'de tutuklandık. Söylemeliyim, bizi tutuklayan sayın hakim gözümüze bakamadı ki bu ilk defa gördüğüm bir şey değil. Tutuk incelemelerinden tutun İBB duruşmasında, İBB davasında tutuklandığım gün de aynı yüzleri gördüm. Bu ülkenin bağımsız yargı mercilerini layıkıyla dolduran sayın hakimler verdikleri kararın vicdanen arkasında olamadıkları için gözünüze bakamıyor. Geldiğimiz yer burası. Bunun için onur duyamayız. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız ülke bu olamaz. "Adalet mülkün temelidir" lafı gerçekten de hoş bir laf değil. Ta Nizamülmülk'ten geliyor, ta o günden geliyor.

Biz Orta Asya'dan Anadolu'ya geçerken edindiğimiz kültürlerden hatta İslam kültüründen önce tanıştığımız Acem kültüründen, Hint kültüründen, Çin kültüründen öğrene öğrene geliyoruz. Bugün sahip olduğumuz devletin kodları binlerce yıllık kodlara sahip. Öyle kolayca "Adalet mülkün temelidir" ne ya her yerde yazıyor, hem de şey bile değil mermer bile değil. Böyle değil. Çok ağır olan ve çok dolu, hepimizin gurur duyması gereken bir laf o ve hepimizin de her verdiği kararda defalarca düşünmemizi gerektiren bir laf. Sayın Başkan...

Sabah saat 05:30-06:00 gibi buradan Kandıra’ya geri döndük. Tam 24 saat aç, susuz, çok çok özetle bu. İçeri girdiğimde, daha önceki ifademde de anlattım, öbür mahkemedeki ifademde de anlattım; içeri girdiğimde bizi kapıda karşılayan cezaevi görevlileri, "Oo 007 hoş geldin" dediler bana. "Hoş geldin 007" falan. Ben adamlar bana hakaret ediyor zannettim, görevliler bana hakaret ediyor zannettim. Anlattılar, sabaha kadar televizyonda olan biteni izlemişler., "Ya bu ne saçma sapan bir şey, ya bizim arkadaşımız kendisi" dediler. Bu ülkenin Adalet Bakanlığı’nın personelinin en alt seviyede görev yapan insanları bile o gün öyle gördüler. Nitekim bu ülke nüfusunun %82’si bu davanın boş olduğuna inanıyor, bu davanın gerçeğe dayanmadığına inanıyor. Bırakın %82’sini, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ve iktidarın etrafındaki sözüm ona gazeteciler, televizyonlarda her gün konuşan yorumcular bile bu dava çıktığı günden itibaren şunu söylediler: "Ya ne diyorsunuz? Necati Özkan'dan casus mu olur? Ekrem İmamoğlu'ndan casus mu olur? Merdan Yanardağ'dan casus mu olur? Çok abarttılar" dediler.

İddianameye baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Detaylarına baktığınız zaman diyorsunuz ki, "Ya bu cümleler alt alta nasıl yazılabilir?". Şaşırıyorsunuz. Hepimiz insanız. Önce insan, vatandaş olmadan da önce insanız. Müslüman olmadan da önce insanız. Önce insanız, ondan sonra vatandaşız, ondan sonra kanunlar bizi bağlıyor. Ama insanlık bizi her şeyden önce bağlıyor bu noktada. Dolayısıyla bunlara baktığım zaman kendi ülkem adına ve kendi ülkemin geleceği adına gerçekten utanıyorum Sayın Başkan, Sayın Heyet. Böyle olmaz, böyle yapılamaz, yapılmamalı. Bunun kimseye faydası yok. Korumak istediklerine de faydası yok, tam tersine zamanı hızlandırıyor. Biraz sonra göstereceğim.

Aradan 6 yıl geçmiş, yani bir iş adamı Amerika'da başarmış teknoloji yatırımcısı bir iş adamı benimle bir şekilde tanışmaya geliyor, detaylarını biraz sonra anlatacağım. Ben hiç hatırlamadığım bir iş bitmiş ve bundan dolayı da biz tutuklanmışız. Yani şunu hatırlatmak istiyorum: 2019 seçimlerine biz giderken başta CHP üyelerinin büyük çoğunluğu, çok büyük çoğunluğu, İstanbul'dakiler dâhil, Türkiye'deki vatandaşların muhtemelen %70, %80, %90'ı ve elbette ki iktidardaki siyasiler "Ekrem İmamoğlu bu seçimi kazanamaz" diye düşünüyorlardı, biz yola çıktığımızda böyleydi. "Ekrem İmamoğlu kim ki, kimse tanımıyor." O tarihte bile yola çıktığında İstanbul seçmeninin %14'ü tanıyor, bir kısmı da onu iş adamı diye biliyor, siyasetçi olarak bile bilmiyor. "Ya böyle bir adam nasıl kazansın?" Kaldı ki CHP'nin finansal imkânları ne kadar? Ekrem İmamoğlu'nun finansal imkânları ne kadar? CHP'nin medya gücü ne kadar? Dolayısıyla bu o kadar orantısız bir güç ki, o kadar dengesiz bir savaş ki, mücadele ki; bu mücadele kazanılamaz diye bakılıyordu ama sonuçta kazanıldı.

31 Mart'ta kazanılınca, hiç kimsenin beklemediği bir şey olunca ki efsaneler buradan doğar Sayın Başkan, olunca bu sefer iktidar tarafındaki sözcüler "Çünkü çaldılar" diyerek başladılar. Arkasından "Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey olmuştur muhakkak" dediler. Bugün hala bu davanın temeli bu: "Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey olmuştur." Söylenen şey ama yazılmayan ana fikir bu iddianamede. Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan tırnak içinde, hani burada bir profesyonelim, siyasetçi değilim, siyasi parti üyesi değilim, ben bir profesyonelim. Beni profesyonelce birileri ikna ederse ben onlarla çalışırım, parası karşılığında, tamamen yasal, faturasını keserim paramı alırım, o kadar. Ama Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan falan filan eğer kazandılarsa muhakkak bir şey olmuştur. Arkasından bu kampanyaları gördük günlerce, haftalarca ve bu kampanyalarla YSK üzerinde bir baskı oluşturuldu ve arkasından da YSK'nın kendi tarihinde görülmemiş bir karara imza attığını hep beraber gördük. Bir vatandaşın sizin Sayın Başkan ya da sayın hâkimlerin attığınız, aynı zarfa attığınız 4 oydan 3'üne dediler ki; "Bunları doğru atmışsın." 4'üncüsüne dediler ki; "Burada sahtekârlık yapmışsın." Ve böylelikle iptal edildi bildiğiniz gibi.

Ondan sonra kamu vicdanı harekete geçti, kampanyaya bile gerek yoktu. Kamu vicdanı öyle bir harekete geçti ki; tatile gitmiş olanlar tatilden geldiler, Iğdır'dan tutun Hakkâri’ye, ne bileyim ta Artvin'den tutun Edirne'nin en kıyı köşesine kadar her taraftan vatandaşlar İstanbul'a akmaya başladılar. Dolayısıyla aslında bir kampanyanın nasıl olduğunu birazcık anlatmak adına bir ikinci görseli paylaşmak istiyorum. Biz bu kampanyada neyi ne zaman yaptık? Bakın Sayın Başkan, dün Ekrem Bey de bir parça bahsetti; biz aslında 2018, 1 Kasım'ında kampanyaya başladık. Nedeni şu: Ekrem Bey Beylikdüzü Belediye Başkanı'yken Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli yöneticileri, genel başkan yardımcıları sırayla gelip gidip Ekrem Bey'in ağzını yokluyorlar; "Ya işte seni Büyükşehir Belediyesi'ne aday mı yapsak falan filan." Ekrem Bey bunların hiçbirisine "Olur" demiyor çünkü Ekrem Bey ikinci bir dönem daha Beylikdüzü'nde kalmak istiyor. Bir de hani Genel Başkan iradesi olmadan bunların çok da bir anlamı yok diye düşünüyor. Ama ben bunları duyduğum andan itibaren bunun Ekrem Bey'e doğru gelmekte olduğunu anladım. Nitekim ben Kasım başında Avustralya'nın Sidney şehrinde bir dünya konferansında Türkiye'deki seçim kampanyalarını anlatıyorum, sunumum bitti, ara verdik cep telefonum çaldı; arayan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı yazıyor cep telefonunda. Dedim "Ekrem Bey hayırdır, buyurun." Dedi ki; "Ya Necati Bey, hocam galiba bu iş bizim ayağımıza gelecek." "Hangi iş başkanım?" "Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı." "Nereden çıkardınız?" "Ya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Hürriyet Gazetesi'nde İpek Özbey'e bir röportaj vermiş, orada bu ihtimal çok güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor.

Ne dersiniz?" dedi bana. Dedim ki; "Düşünmeyin, kabul edin." Dedi ki; "Kazanabilir miyiz?" "Kazanırsınız." "Ne diyeceğiz?" "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç diyeceğiz. Bu kadar." Biz o kampanyaya başladık Başkanım. Bakın 1 Kasım'dan tutun 31 Mart'a kadar olan yaptığımız kampanya bu kampanyadır: "İmamoğlu Varsa Çözüm Var", "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç" kampanyası. Sonra bir 31 Mart'ta seçimleri kazandık, bu sefer YSK üzerinde çeşitli baskılar uygulandı, tekrar sayımlar falan hatırlarsınız o günleri ve 17 gün sürdü mazbatayı vermesi YSK'nın. Bunun üzerine millet "Mazbatayı ver mazbatayı ver" diye Türkiye'nin her tarafında, maçlarda falan şeyler söylenmeye başladılar. Onun üzerine YSK baktı ki başka imkânı yok mazbatayı verdiler ama 10 küsur günlüğüne. Şimdi bütün hikâye zaten ondan sonra değişti.

Yeniden seçim kampanyası başladık. O tarihe dikkat ederseniz İBB'nin başkanı Sayın Mevlüt Uysal, yeşille görüyorsunuz. Sonra Ekrem Bey kısaca 10 küsur günlük bir ara başkanlık yaptı. Arkasından İBB'ye kayyum atandı ve Sayın Ali Yerlikaya İBB başkanlığını yaptı. O dönemin sonunda yani 23 Haziran'dan sadece 12 gün önce biz Sayın Hüseyin Gün ile tanışıyoruz. Onun detaylarını anlatacağım ama bütün bu süreç içerisindeki yüz binlerce insanın mücadelesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin, gönüllülerin mücadelesi, bunların sokak sokak gezmeleri, televizyon kampanyaları, billboardlardaki kampanyaları falan unuttuk. Beyefendi bize 17 tane e-mail bulmuş, biz o 17 e-mail ile manipülasyon yapmışız.

Ve daha da komiği şu: 17 tane e-maili ben buluyorum, ben bir yerden hackliyorum. Beyefendiye vermek yerine Dark Web'e koyuyorum. Beyefendiye diyorum ki Dark Web'e bir bak oradan bulabilirsin diyorum hani böyle yapıyormuşum ben. Beyefendi onu buluyor, oradan bir şey yapıyor, bir kampanya yapıyor. Beyefendi dediğim tabii Hüseyin Gün, burada beyefendi Hüseyin Bey ile kastettiğim Hüseyin Bey, tanıyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Başkanım manipülasyon iddiası ve ithamı o kadar gerçekten uzak ve o kadar zavallı bir şey ki. 2019'daki 'hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur' şeyinin iddiasının devamı. Kahvede konuşulan bir laf. Ya siz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısısınız. Bari bu isnadı bir şeye dayandırın, bir şeye dayandırın.

Sayın Başkanım bakın o dönem şöyle hatırlatmak isterim size yani YSK'nın 6 Mayıs 2019'da tekrar seçime gidilmesi kararını aldığı tarihten 23 Haziran'a kadar olan 48 gün Sayın Başkanım, ben evime gidemedim. Bazı günler duş yapamadım. Seçim koordinasyon merkezinde ki biraz sonra lokasyonunu falan da göstereceğim, seçim koordinasyon merkezinde Türkiye'nin her tarafından akan on binlerce insanla görüşme yapmak ve onları sakinleştirmekle vakit geçirdim. İYİ Partililer, CHP'liler, sıradan vatandaşlar, geçmişte AK Parti'ye oy vermiş insanlar, vicdanı kanamış insanlar... Bunların hepsi sizin için değerli, hepsine böyle hoşgörüyle sarılmanız gerekiyor, kimseyi kırmamanız gerekiyor, öyle bir süreç.

O süreçte evime de gidemediğim için, ofisime de gidemediğim için her sabah asistanım burada Eylem Hanım, teşekkür ederim geldiği için, her sabah Eylem Hanım'ı ararım. Beni arayan var mı, ofisinden arayan var mı, varsa kimler, hangi biriyle görüşmem gerekiyor? Bunlar ağırlıklı olarak eğer partililerse ve bu kampanyayla ilgililerse seçim koordinasyon merkezine davet ederim. Değilse ve illa da ısrarla istiyorsa, ben seçim sonrasına bırakamıyorsam yarım saatliğine, 15 dakikalığına ofisime uğrar ondan sonra geçerim. Ofisimle evimin arası yürüyerek 6 dakika, ofisimle seçim koordinasyon merkezinin arası da arabayla 6-7 dakika. Bütün hikâye bu, küçücük bir alanda dönüyor yani.

Dolayısıyla böylesi bir şey içerisinde ben randevu verdim ve o randevuya Seher Hanım ve Hüseyin Bey birlikte geldiler. Şimdi randevuyu verirken tabii randevuyu vermemin de bir nedeni var. Yani randevuyu her isteyene randevu verme zamanınız olmadığı için, ben normal zamanda her isteyene randevu veririm Sayın Başkan. Ama o dönem öyle insanüstü bir dönem ki randevu verebilecek zamanınız yok. Çünkü kampanyaya ihanet ediyorsunuz. Dolayısıyla etinizle, kemiğinizle, ruhunuzla her şeyinizle oraya odaklanmış durumdasınız. Randevu verdim çünkü bir kıramayacağım bir tanıdığım referans oldu. Biraz sonra kim olduğunu da size göstereceğim.

Şimdi bana ilk ziyarete geldiklerinde Seher Hanım'ın söylediğini hiç unutmuyorum. Dedi ki 'Necati Bey, size ulaşmak Cumhurbaşkanı'na ulaşmaktan daha zor.' dedi. Ben hani kibarlık yapıyor, mübalağa ediyor diye düşündüm. Beni defalarca aradığını, ofisimi defalarca aradığını söyledi, bana mesaj attığını söyledi. Hakikaten onlar gittikten sonra baktım yüzlerce açılmamış mesajım var o tarihte. Çünkü tanıdığım tanımadığım, akrabam ve sonradan akrabam olduğunu söyleyen bir sürü insan o sırada bana mesaj atıyor, illa da kampanyada bir taraf olmak istiyor. Çünkü bu seçimin kazanılacağını artık herkes görüyor, önceden pozisyon almak istiyor herkes. Dolayısıyla kadıncağızın doğrusu söylediğini gördüm.

Lütfen üçüncü görseli çevirebilir miyiz? Bakın şimdi ilk temas. Sayın Hüseyin Gün'ün bir notu var: 27 Mayıs 2019 günü. 25 Ekim 2025 tarihli ifadesinde onun 154. sayfasında bulunan bir görsel bu. Orada Hüseyin Gün şöyle bir not almış: 'Yavuz Saltık Özel Kalem Müdürü, Necati Özkan Kampanya Direktörü.' Daha o zaman tanışmıyoruz. Ama o sırada Hüseyin Gün'ün yazdığı CHP ile ilgili başka notlar var. Bunlardan hiçbir haberim yok, hiç zamanım da olmadı. Dosyadan öğrendim. Sonra Hüseyin Gün'ün yine ifadesinden şöyle bir not geliyor Hüseyin Gün'e. 10 Haziran 2019 sabahı benim telefon numaramla ilgili bir not geliyor kendisine. Onun üzerine bana mesaj atıyor ve biz de onunla 11'inde buluşmaya karar veriyoruz. Fakat o mesajın kimden geldiği yukarıda yazılı: Nebi ile görüşüyor. Nebi benim tanımadığım eski bir siyasetçi arkadaşım. Nebi ile görüşüyor, Nebi de çok heyecanlanıyor, hemen Necati'yi arayayım diyor, beni arıyor. Ben de kıramadığım bir arkadaşım nedeniyle bu şeye okey diyorum ve böylece ayın 11'inde buluşuyoruz. Bakın ayın 11'i öğleden sonra ilk kez buluşuyoruz.

Şimdi Sayın Başkanım, 11 Haziran'dayız öğleden sonra, o günü bitmiş kabul edin. 23 Haziran'a gidiyoruz, 12 gün var. 23 Haziran seçim günü hiçbir şey yapamazsınız, 22 Haziran seçim yasakları hiçbir şey yapamazsınız. Toplam 10 takvim gününden bahsediyoruz. Hüseyin Gün ağzıyla kuş tutsa, allame-i cihan olsa 10 takvim gününde yüzde çeyrek bile seçmenin fikrini değiştirebilecek herhangi bir teknolojiye sahip olamaz. Dünyada yok böyle bir şey, hala daha da yok. Yani Amerika'daki bütün yapay zekâ ordularını kiralasalar böyle bir şey söz konusu olamaz. İnsan aklına zarar böylesi bir düşünce. Ama beyinler buna göre, yani kutuplaşmış bir toplumda beyinler buna alışkın hale getiriliyor ve hemen insanlar buna inanıyorlar. Yüzde 20 civarında vatandaş bu casusluk davasına inanıyorsa o kadar korkunç bir rakamdan bahsediyoruz ki Sayın Başkanım. Yani bakın 18 milyon insan buna inanmış, o kadar korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Hakikat ötesinin geldiği yere bakın yani.

Bana, benden bir arkadaşım da şöyle istiyor: "Ya Boston'da bir teknoloji şirketi kurmuş, çok başarılı bir iş adamı var, bir Türk iş adamı; sizinle tanışmak ve size yardım etmek istiyor." Ben de diyorum ki; "Ya ne bileyim, seçime 10 gün kaldı. Biz artık seçim kampanyayı bitirdik. Zaten biz bir milyona gittiğimizi görüyoruz."

Ekrem Bey'le bütün millet sevinirken biz Ekrem Bey'le o gece üzüldük; "Ya biz nasıl oldu da bir milyonu geçemedik?" diye farkta. Çünkü oraya doğru gidiyordu. Hakikaten de bu toplumun bir milyonu geçmesi lazımdı, ne oldu bilmiyorum. Mecit Bey'in, Hüseyin Bey'in etkisi olmuştur, bilmiyorum yani.

Yani böylesi bir dönemde gelecek bana dışarıdan ve ben de o kadar amatör bir insanım; yani seçime 10 gün kala hala daha oradan buradan yardım arayan bir siyasi danışman, 67 yaşındayım dedim... Ve ben o gün bir yerden bir şey bulsam da seçimi kazansak diye birisini arayacağım. Abesle iştigal yani, bu iddialar tamamı abesle iştigal.

Dolayısıyla ben de diyorum ki; "Ya biraz daha sonra görüşsek?" Diyor ki; "Şehir dışına, yurt dışına gidecekmiş, gitmeden önce görüşmek istiyor." Ben de öylelikle bu randevuyu veriyorum.

Tabii bu 25 Ekim tarihli ifadeyi aylar sonra görünce aslında bu yazışmaları gördüm. Yoksa bunlardan haberim de yok, hatırlamıyorum. Bu detayları hatırlamamın imkanı yok. Avukatımdan, Ekrem Bey'den rica ettim; "Ya benim asistanıma bir sorar mısın? Hüseyin Gün'le benim görüşme kaydım var mı?"

Buldu getirdi, kaç tarih? Üç tarih. Toplam üç kez, üç kez yüz yüze görüşmüşüz Hüseyin Gün'le. Ve bunlardan bir tanesi sadece seçim öncesi sayın başkan. İlk tanışma toplantısı; 11 Haziran'daki toplantı yaptığımız ilk ve tek görüşme seçime kadar.

Yani hiç tanımadığınız birisi, kim olduğunu bilmediğiniz birisi, niyetini bilmediğiniz birisi gelecek sizinle tanışacak ve siz de ondan casusluk faaliyetiyle ondan yararlanacaksınız. Ve bu kadar önemli, Türkiye tarihinin, Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birine giderken siz bunlara "okey" diyeceksiniz. İnanılmaz yani.

Tabii o gün benim için şöyle bir durum oldu; yurt dışında başarılı olmuş, çok başarılı bir iş adamı geliyor sizinle görüşmeye. Ve teknoloji alanında başarılı bir iş adamı geliyor, Amerika'da Boston'da yatırımları olan bir iş adamı geliyor ama gelirken yanındakilerle geliyor.

O anda bütün algı tersyüz oluyor. Hani ben hep şeye benzetiyorum; hani bize iş görüşmesine gelir yeni mezun gençler, iş talebi için gelirler, iş başvurusu için. Ve çok kez de bir aracıyla gelirler. O iş başvurusuna gelen genç; annesi, babası yani ebeveynlerinden birisiyle gelmişse onu asla işe almazsınız, almazsınız. Çünkü bilirsiniz ki onun kendisine güveni yok.

Benim de Hüseyin Gün'ün o "çok başarılı iş adamı" algısıyla bana geldiği an, o algı benim gözümde bitti. Ve ben o andan itibaren Hüseyin Gün ve Hüseyin Gün'ün sunabileceği her şeye ilişkin soru işaretiyle bakmaya başladım. Tabii sonradan dosya içeriğinden gördüm ki çok başarılı bir iş adamı, o ayrı bir konu. Ama benim o andan itibaren kendisine biçtiğim şey bu oldu. Bütün ilişkimizde zaten böyle bir ilişki oldu.

HAKİKAT ÖTESİ BİR İDDİANAME

Ben kendisinden, sayın başkan, herhangi bir veri talep etmedim. Dün kendisine de sordum huzurunuzda. Herhangi bir veri talep etmedim, herhangi bir rapor talep etmedim, herhangi bir veri paylaşmadım. Zaten ifadelerinde de buna ilişkin hiçbir şey yok.

Ama sayın savcılık öyle bir yazmış ki inanılmaz yani. Ya yazdıklarınızın hiç olmazsa bir tanesinin dayanağı olsun. Deyin ki; "Bak şurada şunu demiş, burada bunu demiş." Yok bunlar. Dolayısıyla yani o şaka gibi olan, hakikat ötesi olan, Türkiye'nin gündemini sarsan bu iş; hani hepimizin bir an önce içinden çıkması gereken, devletimiz adına, milletimiz adına, ülkemizin geleceği adına bir an önce kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak bir şekilde sonuçlandırmamız gereken bir problem. Hakikatin tersyüz edilmesi değil yani hakikatin yok edilmesi aslına bakarsanız. Hani "fake news" çağı deniyor ve hakikat ötesi "post-truth" çağı deniyor. Bu iddianame bir post-truth iddianame. Hakikat ötesi bir iddianame. Hakikatin H'si yok bu iddianame içerisinde.

Yani tabii benim unutamadığım konulardan bir tanesi, demin söyledim ya; yerin yedi kat altı Çağlayan, cehennem. Yerin yedi kat üstü ise cennet. Dante'nin İlahi Komedya'sı... Hani buranın müellifi acaba bunu düşünerek mi yaptı? Gerçekten bugün hala şaşırıyorum yani. Bu kadar mı şey yapılır? Hani "Yerin yedi kat altına gönderiyorum seni, cehenneme gidiyorsun, geber; yerin yedi kat üstüne çıkarsan başka bir dünya var."

Bize, bu ülkenin namuslu vatandaşlarına, bu ülkenin iyiliği için "şu tarafa değil de bu tarafa gitmek gerektiğini" söyleyen vatandaşlara yapılan bu eziyet, vatandaşlıkla da vatandaşlık hukukuyla da hiçbir şeyle kalp edilemez (telafi edilemez) maalesef ki.

Ben tabii Hüseyin Gün'ün anlattığı hikayeden, Hüseyin Gün'ün en azından teknoloji konularına pek de vakıf olmadığını, çok da merak ettiği siyasal iletişim konusunda da çok amatör bir girişimci olduğunu gördüm. Ve Hüseyin Gün gittikten sonra sayın başkan, yaptığım ilk şey şuydu: Bana şirketinin adından bahsetti; PIIQ (P-I-I-K-Q) daha doğrusu, Pi-Ay-Kyu diye kendisi okuyor ve Peak yani zirve gibi algılamıştım. "PIIQ Medya nedir?" diye Google'dan search (arama) ettim. Hiçbir iz bulamadım.

Bugünün dünyasında Google'da iziniz yoksa ya hiç yoksunuzdur ya da daha işe yeni başlamışsınızdır. Dolayısıyla bende bıraktığı ilk izlenim, yaptığım ilk şeyde de internetteki ilk araştırmada da bunu gördüm ve o tarihten itibaren de bütün yani Hüseyin Bey'den gelen taleplere öyle baktım.

"BU MAHKEMEDE HUKUK MU ÇALIŞACAK?"

Ama bugün, bu içi bomboş KVKK'ya muhalefet meselesi bile olamayacak bir meseleden sayın heyetinizin önünde bu ülkenin en önemli iddianamelerinden ve davalarından biri kurgulanmış oldu ve siz de buna bakmakla mükellefsiniz. Dolayısıyla bugün hepimizin şahit olmak durumunda olduğu ve merakla beklediği konu şu: "Bu mahkemede hukuk mu çalışacak, guguk mu çalışacak?" Bunu bütün millet görmek istiyor. Dolayısıyla ben sizlerin hukukun yanında olduğunuza, hukuka ilişkin kararlar vereceğinize yürekten inanıyorum. Ve böylesi bir kararın bu ülkeyi rahatlatacağını ve hepimizi rahatlatacağını sizlere sunmak isterim.

Dolayısıyla hakikatin önemi var, hukukun önemi var. Bu ülkede adalet var, bu ülkede bağımsız yargı var diyen bir heyet olma onuru, sizlerin olduğu kadar hepimiz için de çok önemli bir onur.

Ne yazık ki hakikatle illiyet bağı aramadan, suçla suçlu arasında illiyet bağı aramadan, memleketi, milleti suçtan ve suçludan korumak gibi bir rasyonalite olmadan kotarılmış bu dava; gelecek adına da hepimiz için utanç verici bir dava olarak kalacak. Sizlerin vereceği karardan değil, bu hazırlık ifadesinden, daha doğrusu bu metinden dolayı böyledir. Dün bir nebze bahsettim; Fransız ulusunun hala utandığı Dreyfus Davası'ndan daha kötü bir dava bu. Çünkü orada hiç olmazsa bir dayanak var, burada o da yok.

Ben 42 yıldır çalışan emekli bir subay olarak bir başka alanda mecburen uzmanlaşmış olan bir iletişimciyim. Hem ülkemde hem ülkem dışında çok sayıda seçim kampanyaları yönettim. Ama bu ülkede artık makulün kalmaması, hukukun, devletin makul işleyişten uzaklaşması ve bu ülke vatandaşlarının, özellikle gençlerin bu ülkeyi terk ediyor olması hepimizin sorumluluğu. Hiçbirimiz görevimizi yerine getiremedik, doğru çalışamadık, zamanında tedbir alamadık.

Devlet hepimizin devleti. Devletin bu hale gelmesine izin verdik hep beraber. Sesimizi çıkarmayarak buna izin verdik. Muhalefet işini doğru dürüst yapmadığı için buna izin verdi. İktidar gücünü kullananlar başka niyetlerle buna izin verdiler. Dolayısıyla bugün geldiğimiz bu nokta şaşırtıcı değil.

Kendi kendime soruyorum: "Nedir bu zulüm? Senin suçun ne? Senin kabahatin ne? Ne yaptın? Niye bu mahkemedesin? Niye buradasın?" Yine kendime cevap veriyorum: "Görevini yapamadın." Zamanında bir vatandaş olarak görevini yapamadın.

Sayın başkan, Silivri'ye geldiğim ilk haftalarda utançtan yerin dibine girdim. Neden biliyor musunuz? Bu ülkede devletin nasıl bu kadar keyfi uygulamalar yapabildiğine şahit olduğum için utançtan yerin... yani kendimden utandım. Nasıl oldu da bu ülkede biz devletin bu hale gelmesine seyirci kaldık? Ben herhangi bir vatandaştan daha az hissedar değilim bu devlette. Herkes kadar ben de bu devlette hissedarım. Bu devlet buraya gelmişse burada benim de sorumluluğum ve benim de suçum var demektir. Dolayısıyla yani bu nokta çok üzücü, çok keder verici. Ailemden, çocuklarımdan uzak olduğum için değil, ama daha çok bunun için...

Sayın başkan, sayın heyet; ikinci bölümde bir parça Türkiye'nin dışına çıkıp literatürle ilgili birkaç şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu başımıza gelenler çok uniq (eşsiz), çok mu benzersiz? Başka ülkelerde bunlar olmuyor mu? Biraz buraya girmek istiyorum.

Dolayısıyla bu tümüyle asılsız, tümüyle akıl dışı iddianın literatürde neye karşılık geldiğini ve dünyadaki bazı örnekleri açmak istiyorum. Böylece iddianamenin arkasındaki motivasyonun ne olduğunu da daha iyi anlayabiliriz. Çünkü bu sadece bir kişinin birilerine emir vermesiyle falan olabilecek bir şey değil. Bu başka bir şey.

Bazı arkadaşlar hem Ekrem Başkan hem yeni arkadaş olduğum Sayın Merdan Yanardağ rejim değişikliği şeyinden bahsettiler. Ama bildiğiniz gibi iki kutuplu dünya 1990'ların sonunda bitti. Sovyetler Birliği yıkıldı Glasnost ve Perestroyka ile ve dünyada şöyle bir şey çıktı, şöyle bir iklim doğdu: "Artık liberal demokrasiler çağı başlıyor." "Artık tarihin sonu geldi" dedi hatta bazı önemli entelektüeller Batı'da. Ve bundan böyle artık küresel anlamda demokrasiler yükselecek, globalizmle insanlık bir refah seviyesine geçecek diye düşünülürdü.

"YARGI ARAÇSALLAŞTIRILDI"

Gerçekten de öyle oldu ilk yıllar; 90'lar ile 2000'ler arası. Fakat bir müddet sonra bu globalleşmenin ne menem bir şey olduğu ortaya çıktı. Globalleşme dünyadaki zenginlikleri dengelemediği gibi tam tersine zenginler, fakirler arasında, devletler arasındaki zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu artırdı. Dahası teknoloji ve teknolojik oligarklar bireysel zenginlikleri de felaket noktaya taşıdı. Bugün öyle bazı oligarklar var ki birkaç devletin gayrisafi milli hasılasından daha yüksek bir noktaya erişmiş durumda, zenginliğe erişmiş durumda.

Bu ve buna bağlı olarak başka bazı gelişmeler; uluslararasıdaki göçmen hareketleri, yükselen işsizlik, islamofobi... bütün bunlar bir müddet sonra dünyada başka bir iklim getirdi. Bu iklim, bu tehlikelerden korkan seçmeni konsolide eden otoriter ya da popülist liderlerin yükselmesi iklimi oldu. 2000'lerin başından itibaren dünyanın pek çok ülkesinde demokrasiler yükselecek derken tam tersine otokrasiler yükselmeye başladı. Ve bu şekilde iktidara gelen popülist liderler önce medyayı ele geçirdiler, arkasından devlet kurumlarını dejenere ettiler ve en son yargıyı ele geçirdiler. Ve ondan sonra da siyasi rakiplerini oyun dışına atmak için normal olan oyun kurallarını değiştirmeye başladılar. Bir müddet sonra bununla da yetinmeyince anayasaları bile dikkate almamaya başladılar. Anayasalar kağıt üzerinde var olan ama ilga yasalara dönmeye başladı pek çok ülkede. Ve yargı gerçekten de tam tam manasıyla araçsallaştırıldı.”