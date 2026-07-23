Mustafa Timisi CHP'den istifa etti! "Özel'in partisine katılmak vazgeçilmez bir görevdir"

CHP’de Genel Sekreterlik ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan eski milletvekili Mustafa Timisi, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Timisi, Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni partiye katılacağını bildirdi.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever’in babası olan Mustafa Timisi, kararını yazılı açıklamayla duyurdu.

CHP üzerinde büyük bir siyasi oyun kurulduğunu savunan Timisi, şu ifadeleri kullandı:

“İktidar şansını yakalayacağı görülen CHP üzerinde büyük bir siyasi oyun ve de sinsi bir tuzak kurulmuştur.

Bu oyun ve tuzak ne yazık ki basiretli davranılarak önlenememiş, bu tuzağa düşülmüştür. Partimiz CHP bölünmüştür.”

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"ÖZEL LİDERLİĞİNDEKİ PARTİYE KATILMAK GÖREVDİR"

Laik ve demokratik cumhuriyetin temel değerlerinin tehlike altında olduğunu belirten Timisi, yeni partiye katılmanın kaçınılmaz bir görev hâline geldiğini söyledi:

“Laik, Demokratik Cumhuriyetimiz, temel değerleri ve ilkeleri, Çağdaş Türkiye ideali bugün ciddi bir tehlike altındadır.

Bu şartlar altında tekrar bir araya gelerek Sayın Özgür Özel'in liderliğinde kurulacak yeni partiye katılmak ve destek vermek kaçınılmaz bir görevdir.”

"YENİ PARTİ'YE KATILIYORUM"

CHP’de uzun yıllar önemli görevler üstlendiğini hatırlatan Timisi, istifa kararına ilişkin şunları kaydetti:

“Uzun yıllar üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum; Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı ve Milletvekili olarak görev üstlendiğim CHP'den ayrılma noktasına geldim.

Tüm arkadaşlarım ve partililerimiz gibi çok üzgünüm. Bizleri bu noktaya getirenlere yazıklar olsun.

CHP'den istifa ediyorum. Yeni Parti'ye katılıyorum.”

Yeni partiyle sosyal demokrat bir iktidara ulaşacaklarına inandığını ifade eden Timisi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İnanıyor ve umut ediyorum ki, yeni partimizle Sosyal Demokrat bir İktidara ulaşacağız.

Hem Türkiye'yi kurtaracak hem de partimizi yeniden teslim alacağız.

Yolumuz açık olsun.”