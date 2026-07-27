Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e YENİ Parti tebriği

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'den ayrılan 90 milletvekili ile YENİ Parti'yi kuran ve Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi.

Türk siyasetinin önemli hukuki tartışmaların ardından yeni bir sürece girdiğini vurgulayan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Bu vesile ile YENİ Parti’nin kuruluşunu ve Genel Başkanlığınızı kutluyor, demokratik hayatımıza olumlu katkılar sunmasını temenni ediyor, şahsınıza ve yol arkadaşlarınıza başarılar diliyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel

DERVİŞOĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E YENİ PARTİ TEBRİĞİ

X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu şunlara yer verdi:

"Türk siyaseti, Cumhuriyet tarihi boyunca tanık olmadığı uygulamalar ve müdahalelerle karşı karşıya bırakılmıştır. Ancak inanıyorum ki 200 yıla yaklaşan demokrasi mücadelemiz ve tecrübemiz bu günleri aşmaktaki en büyük dayanağımız olacaktır. Siyasi hayatımızın, önemli hukuki tartışmaların ardından yeni bir döneme girdiği bu süreçte; demokratik meşruiyetin, millet iradesinin ve hukuk devletinin esas alınmasının Türkiye’nin ortak menfaati olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile YENİ Parti’nin kuruluşunu ve Genel Başkanlığınızı kutluyor, demokratik hayatımıza olumlu katkılar sunmasını temenni ediyor, şahsınıza ve yol arkadaşlarınıza başarılar diliyorum."