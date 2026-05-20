Müsavat Dervişoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye: Sen içimizdeki İrlandalısın

Siyaset dünyası uzun zamandan beri durağan seyreden İmralı Süreci tartışmaları ile devam ediyor. PKK ve hükümet sürecin devamı için birbirlerinden somut adım atılmasına dair sürekli açıklamalarına yenilerini eklerken MHP Lideri Bahçeli geçtiğimiz günlerde süreç için yeni bir yol haritası hazırlanması gerektiğini ifade etmişti.

Bahçeli'nin açıklamalarında PKK ile devam eden süreç için İrlanda modelini hatırlatmıştı:

"İspanya’nın Bask bölgesindeki bölücü terör örgütü ETA, Birleşik Krallık’ta Kuzey İrlanda merkezli İRA mono-liderlik mekanizmasına sahip olduğu için fesih görüşmeleri bu zeminde ilerlemiştir. PKK terör örgütü de mono-liderlik mekanizmasının liderlik kültüyle beraber tesis edildiği bir sisteme haizdir."

DERVİŞOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE: SEN İÇİMİZDEKİ İRLANDALISIN!

Bahçeli'nin yaptığı bu açıklamaların yankıları devam ederken, bugün sürecin yürütülme biçimine en başından bu yana karşı olması ile bilinen İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun çok sert açıklamaları dikkatleri üzerine çekti.

Dervişoğlu, terörle mücadelenin Öcalan'ı meşrulaştırma ile devam edilemeyeceğini, statü tartışmalarına ithafen, "Öcalan’ın statüsü bellidir: Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi değildir. Siyasallaşma adı altında rol biçilemez" ifadelerini kullanıp, bu sürecin barış değil ihanet süreci olduğunu savundu.

Bahçeli'nin açıklamalarında yer alan İrlanda örneğine de değinen Dervişoğlu, "Kuzey İrlanda örnekleriyle Türkiye kıyaslanamaz. Kürtler İrlandalı değildir. Ama bir şey tescillidir: Sen içimizdeki İrlandalısın. Bir tarafta İmralı’ya statü arayan akıl, diğer tarafta yeni anayasa söylemleri… Bunlar aynı siyasi mühendisliğin parçalarıdır. Cumhuriyet’in temel niteliklerini tartıştırmam! Üniter devleti tartıştırmam! Bayrağı tartıştırmam! Millet ekmek derdindeyken iktidar rejim hesabı yapıyor." ifadeleri ile Bahçeli'ye yüklendi.