Müsavat Dervişoğlu Meral Akşener sorusuna yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV’de Deniz Bayramoğlu’nun konuğu oldu. Bayramoğlu’nun Meral Akşener’le görüşüp görüşmediğini sorması üzerine “Görüşüyorum tabii.” yanıtını verdi. İletişimlerinin sürüp sürmediği sorusunu da “Gayet tabii ilişkimiz yani iletişimimiz devam ediyor.” diye yanıtladı.

"PARTİDEN GÖNDERİLEN BİRİ DEĞİLDİR"

Bayramoğlu, Akşener’in geri dönmesinin söz konusu olup olmayacağını da sordu. Dervişoğlu, dönüş tartışmasının neden gündeme getirildiğini bilmediğini söyledi. Akşener’in 2024 yerel seçimlerinin ardından aldığı karara değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Ya böyle bir, böyle bir durum hangi gerekçeyle ortaya atılıyor onu bilmiyorum ben. Yani Sayın Akşener bizim tarafımızdan, partiden gönderilen biri değildir. 2024 seçimlerinden, yerel seçimlerinden sonra vermiş olduğu sözü tutarak Türk siyasetinde...”

"İSTEDİĞİ ZAMAN SİYASETE DÖNEBİLECEK YETERLİLİKTEDİR"

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk siyasi hayatında örnek teşkil edebilecek bir kararı almıştır. Ama "Siyasette yokum" dedikçe işte "Ne zaman dönecek?" tartışmaları da yaşanıyor. Ben söylüyorum: İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir Meral Akşener.”

Bayramoğlu’nun “Yeri hazırdır da...” sözleri üzerine Dervişoğlu, şunları ifade etti:

“Yok benim adıma konuşmayın. Sayın Akşener'in hiç kimsenin yol göstericiliğine de ihtiyacı yok. Hep onu soruyorlar: "Acaba görüşüyor musunuz?" Görüşüyoruz tabii. Tabii ki de görüşeceğiz.”