Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin Erdoğan kararını açıkladı

TBMM’nin yeni yasama yılının açılışında Halk TV’nin TBMM bahçesindeki canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Genel Kurul’a geldiğinde ayağa kalkacaklarını açıkladı.

Dervişoğlu, kararın İYİ Parti grubunda yapılan değerlendirme sonrası alındığını belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin geleneklerine zarar veren hiçbir uygulamanın bu zamana kadar tarafı olmadık. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunacağız. Yabancı bir cumhurbaşkanı geldiğinde bile ayağa kalkılan o mecliste, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan geldiğinde ayağa kalkacağız.” dedi.

"8 YILDIR NE YAPIYORSAK AYNISINI YAPALIM DEDİLER"

Dervişoğlu, yeni yasama yılı resepsiyonu ve Meclis açılışına ilişkin tutumlarını da anlattı. İYİ Parti milletvekilleriyle toplantı yaptıklarını söyleyen Dervişoğlu, “Onu ben ve İYİ Parti yönetimi, parlamento grubu dün milletvekillerimizle toplantı yaparak bu kararı aldık, 8 yıldır ne yapıyorsak aynısını yapalım dediler.” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Meclis Başkanı’nı da yasama yılının açılışı nedeniyle tebrik edeceklerini belirtti.

FON SKANDALI VE ANAYASA TEPKİSİ

Dervişoğlu, açıklamalarında fon skandalına da değindi. Yaşananları “sistem krizi” olarak tanımlayan Dervişoğlu, iktidarın gündemi değiştirmeye çalıştığını savundu.

Dervişoğlu, “Ben bu hükümetten ve Sayın Cumhurbaşkanından kelle istemiyorum. Hesap vermelerini istiyorum.” dedi.

Anayasa tartışmalarına da tepki gösteren Dervişoğlu, iktidarın ne istediğini açıkça ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu, “Mevcut düzeni tahkim edecek bir anayasa değişikliğinin yanında olmayız, bilakis karşısında oluruz.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA TEPKİ

Dervişoğlu, Erdoğan’ın yeniden adaylığı tartışmaları için de sert konuştu. Anayasa hükümlerinin Cumhurbaşkanı’nın görev süresinin sonuna doğru işletilmesinin tartışmalı olacağını savunan Dervişoğlu, “Yarın kürsülere çıktığında kendisine tanınmamış bir haktan yararlanarak aday olmuş ve iki defa seçilebilecekken 4. defa seçilmeye talip olmuş bir Cumhurbaşkanının her şeyi tartışılır. Kendisi de tartışılır. Ona bu yolu açan siyasi elitler ve partisi de tartışılır.” dedi.