Murat Karayalçın'dan "kurultay" çıkışı: Tedbir kararı engel değil

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'de yaşanan "mutlak butlan" sürecine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Karayalçın, partide olağanüstü kurultay toplanması gerektiğini belirterek çağrıda bulundu.

"TEDBİR KARARI OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA ENGEL DEĞİLDİR"

Karayalçın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Partimizde herhangi bir diyalog zeminine gerek yoktur. Parti hukukumuz yani tüzüğümüz açıktır. Parti hukukunun dışına asla çıkılamaz! Tedbir kararı olağanüstü kurultay yapmamıza engel değildir."

"OLAĞANÜSTÜ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDAN GEÇER"

Karayalçın, partinin zor günler geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Partimiz 103 yıllık tarihinin en ağır günlerini yaşıyor. Parti olarak olağanüstü zamanlardan geçiyoruz ve bu olağanüstü sorunların çözümü 'olağanüstü' kurultayı toplamaktan geçer. Bunun için partimizde yeterli imza toplandı. Olağanüstü kurultay talebi göz ardı edilemez, uygulanmamazlık yapılamaz!"

Karayalçın, olağanüstü kurultaya gitmeme gerekçelerini kabul etmediklerini de sözlerine ekledi.