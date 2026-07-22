Murat Emir 'bölme' eleştirilerine yanıt verdi: Saray'a eklemlenmiş parçayı bıraktık

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Lideri Özgür Özel'in yeni parti kurma kararı nedeniyle gelen 'bölme, bölünme' eleştirilerine yanıt veren Emir, "Bu bölmek değildir. Bu oradaki, güya Cumhuriyet Halk Partili olan o küçücük parçayı, Saray'a eklemlenmiş parçayı oradaki masa ve sandalyelerle bıraktık" dedi.

Murat Emir'den butlanın 'partiyi bölüyorlar' tepkilerine yanıt:



💬 "CHP'deki saraya eklemlenmiş küçücük parçayı, oradaki masa ve sandalyelerle bırakıp Atatürk'ün ideallerini genişleterek bir mücadeleye başlayacağız"



💬 "Biz milletimizleyiz, onlar bir avuç. Tarihin çöplüğüne hak… pic.twitter.com/YMQ9LFvuaD — Halk TV (@halktvcomtr) July 22, 2026

Emir, CHP’den ayrılarak yeni bir siyasi hareket başlatma kararının bölünme olmadığını söyledi.

Mevcut yönetimin 52 il başkanını gerekçe göstermeden görevden aldığını belirten Emir, parti yapısının Saray ve yargı üzerinden yeniden şekillendirilmek istendiğini ileri sürdü.

"MİLLETİ SEÇENEKSİZ BIRAKMAMAK, YENİ BİR YOL AÇMAKTIR"

Yeni partiyle seçmene alternatif sunacaklarını dile getiren Emir, “Dolayısıyla bizim açımızdan artık milletimizin beklentisi üzere bu seçeneksizliğe, seçeneksiz bırakma çabalarına karşı milletimizi seçeneksiz bırakmamak, yeni bir yol açmaktır. Biz o yeni yolla bir umudu büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni siyasi hareketin tek adam yönetimine, yolsuzluklara, hukuksuzluklara ve siyasi tutuklamalara karşı mücadele edeceğini belirten Emir, işçilerin, emeklilerin, işsizlerin ve atama bekleyen öğretmenlerin sorunlarını gündeme taşıyacaklarını söyledi.

Emir, “Şunun da altını çizmek isterim: Bu görülmüştür ki, millet bizimledir. Polis kalkanı, gaz ve AKP yargısı onlarladır. Saray kaybedecek, millet kazanacak. Biz milletimizleyiz, milletimizin beklentisine cevap veriyoruz” dedi.

Yeni yolun CHP’nin tarihsel değerlerini daha geniş bir toplumsal zemine taşımayı amaçladığını savunan Emir, “Bu bölmek değildir. Bu oradaki, güya Cumhuriyet Halk Partili olan o küçücük parçayı, Saray'a eklemlenmiş parçayı oradaki masa ve sandalyelerle bırakıp; Cumhuriyet Halk Partililiği, Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız tam bağımsızlık idealini, halkçılığı, cumhuriyetçiliği, devletçiliği daha genişleterek önümüzdeki günlerde daha demokratik, daha eşit, paylaşımcı, daha adil bir Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşama geçirmek için mücadele başlangıcıdır” ifadelerini kullandı.

Emir sözlerini, “Bu nedenle biz milletimizleyiz. Onlar bir avuçtur ve tarihin çöplüğüne hak ettikleri şekilde gideceklerdir” diyerek tamamladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede Meclisin çalışma takvimi ve “çerçeve yasa” hazırlıklarını ele aldıklarını söyledi. Yasanın demokratikleşme, adaletsizliklerin giderilmesi, toplumsal barışın sağlanması ve terörün kalıcı biçimde sona erdirilmesine yönelik düzenlemeleri kapsaması gerektiğini belirten Emir, yeni parti çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile kendi talebi üzerine görüştüğünü açıkladı. Görüşmede Meclisin tatile girmeden önce tamamlaması gereken çalışmaların ve yasama takviminin ele alındığını belirten Emir, tarafların karşılıklı görüşlerini paylaştığını söyledi.

Kurtulmuş’un görüşmede “çözüm süreci” kapsamında bir çerçeve yasa hazırlığı bulunduğunu ifade ettiğini aktaran Emir, CHP’de yaşanan yönetim tartışmaları nedeniyle Özgür Özel ile yapılabilecek görüşmenin koşullarının da değerlendirildiğini dile getirdi.

Emir, CHP’nin genel başkanlığının mahkeme kararıyla gasp edildiğini savunarak, “Bilindiği gibi partimiz maalesef bir butlan kararı ile genel başkanlığı gasp edilmiş durumdadır. Fiilen sarayın işgali altındadır. Sayın genel başkanımız, seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'in şu andaki sıfatı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanıdır” dedi.

Özgür Özel’in kısa süre içinde kurulması planlanan yeni partinin genel başkanı olmasını beklediklerini belirten Emir, “Umuyoruz ki, umuyoruz ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, çok kısa bir zaman içerisinde yeni partinin, yeni kurulacak partinin genel başkanı olacak ve o sıfatla da Sayın Meclis Başkanı ile bu süreçle ilgili görüşme planlanacak” ifadelerini kullandı.

"ÇERÇEVE YASA ÇALIŞMALARI GECİKTİRİLDİ"

Çerçeve yasa hazırlıklarının geç kaldığını savunan Emir, düzenlemenin yalnızca toplumsal barışla sınırlı tutulmaması gerektiğini söyledi. Emir, demokratikleşme ve ağır hukuksuzlukların giderilmesine yönelik adımların da yasaya eklenmesini istedi.

Meclisin gerektiğinde tatil döneminde de çalışabileceğini belirten Emir, “Öteden beri ciddi, Türkiye'nin gerçekten ihtiyaç duyduğu böyle bir sorunda eğer belli bir olgunluğa gelirse hiç kimsenin tatil yapma lüksü olamayacağını, gelip mecliste görev yapmanın bizim açımızdan çok onurlu bir görev olacağını ifade ediyoruz” dedi.

CHP’nin yasanın hazırlanma sürecine ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını ifade eden Emir, ortaya çıkacak metnin toplumun geniş kesimlerini tatmin etmesi gerektiğini söyledi.

Emir, “Ama bugüne kadar yapılan herhangi bir hazırlığın bir parçası olmadığımız gibi herhangi bir bilgimiz de yok. Bu nedenle biz samimiyetle, açıklıkla, elimizi taşın altına koyarak; kamuoyunu tatmin edecek, 86 milyonun vicdanını kanatmayacak ama Türkiye'de dediğim gibi eş zamanlı olarak hem demokratikleşmeyle ilgili, hem yaşadığımız bu ağır adaletsizliklerle ilgili ve tabii ki toplumsal barış ve terörün kalıcı olarak bitirilmesiyle ilgili bir çerçeve yasa görürsek elbette ki buna katkı vermeye de hazırız” diye konuştu.

Yasa teklifinin kısa sürede Meclisten geçirilmesi yerine geniş biçimde tartışılması gerektiğini vurgulayan Emir, sürecin kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü savundu.

“Biz bunun tartışılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu tip hassas konuları herkesin paydaşı yaparak, bu konuda sözü olan herkesin sözünü söyleyeceği, toplumsal dinamiklerin buna göre şekilleneceği, konumlanacağı ve olabildiğince herkesin içine sinecek bir çalışma olmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz” diyen Emir, içeriği bilinmeyen bir düzenleme hakkında daha fazla yorum yapamayacaklarını söyledi.

SOSYALİST ENTERNASYONAL AÇIKLAMASI

CHP’nin Sosyalist Enternasyonal’den ihracının talep edileceği iddialarına da yanıt veren Emir, parti yönetimine ulaşan resmî bir bilgi bulunmadığını açıkladı.

Emir, “Evet, o konuda şu anda bize ulaşmış bir bilgi yok. O tabii uluslararası bir birlik olduğu için kendi içlerinde kimi prosedürleri işletmeleri beklenir, o süreci takip etmek gerekir” dedi.

"BUTLAN KARARININ SAHİBİ ERDOĞAN'DIR"

CHP yönetimine ilişkin mahkeme kararının siyasi olduğunu öne süren Emir, kararın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın iradesiyle alındığını savundu.

Emir, “Butlan kararının sahibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Butlan kararını Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermediğini Türkiye'de herkes biliyor. Siyaset dizayn edilmek istenmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi fiilen Saray'a bağlanmak istenmektedir” ifadelerini kullandı.

Seçilmiş parti yönetiminin hukuka aykırı biçimde görevden uzaklaştırıldığını söyleyen Emir, CHP Genel Merkezi’nin “fiili işgal” altında olduğunu söyledi. Yaşanan sürecin CHP’yi parçalamayı ve partiyi cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dışına itmeyi amaçladığını savundu.

Emir, “Tam da bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek, parçalamak, bir tartışmanın içerisine itmek, becerebilirlerse uzun vadeli olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde minderin dışına itmek amacı ile bu butlan kumpası Saray'da tasarlanmış ve bulabildikleri aparatlarla yürütülen kirli bir oyundur” dedi.

YARGI SÜRECİNE TEPKİ

Hukuki başvuruların sürdürüldüğünü ancak mahkemelerden adil bir karar çıkmasını beklemediklerini belirten Emir, mahkemeye başvurmanın bir hak ve görev olduğunu söyledi.

Emir, “Mahkemeye gitmek bir haktır. Aynı zamanda bir görevdir. Bir kişinin hakkını aramak için mahkemeye gitmesi için, o mahkemeye sonuna kadar güveniyor olması gerekmez” ifadelerini kullandı.

Olağanüstü kurultay talebi için imza toplandığını belirten Emir, mevcut CHP yönetiminin kurultay sürecini engellediğini savundu. Dokuz milletvekilinin tüzüğe aykırı biçimde ihraç edildiğini söyleyen Emir, Parti Meclisi toplantılarının da yeterli çoğunluk bulunmadan gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Yargıtay sürecinin bilinçli biçimde uzatıldığını iddia eden Emir, “Butlan kararını Yargıtay'a götürüyorsunuz. Kararın, Yargıtay'ın düğmeye basıp da Yargıtay'daki hakimlerin resmen önüne gitmesi 56 gün. 56 gün! Bilgisayara basacak önüne düşecek. Türkiye'nin en önemli davası” dedi.