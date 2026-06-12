"Muhsin Yazıcıoğlu dosyası karartılıyor" diyen Remzi Çayır Bakan Gürlek'e seslendi

Kahramanmaraş'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin hazırlanan dosya yetkisizlik kararıyla Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, 25 Mart 2009'da hayatını kaybeden Yazıcıoğlu'nun ölümünün araştırılmasıyla ilgili yaşanan gelişmeye tepki gösterdi.

"YAZICIOĞLU DOSYASI KARARTILIYOR"

Dosyanın karartılmaya çalışıldığını öne süren Çayır, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 17 yıl önce şehit edilen liderimiz rahmetli Muhsin Yazıoğlu'nun davasını ve dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmiştir. Bu, '17 yıldır hiçbir şey bulamadık, biz bir şey göremedik, bu dosyanın kapatılması gerekiyor. Ben size bu konuda iade işlemi yapmaktayım. Artık bundan sonra Ankara düşünsün' demektir. Gerçekten bu dosya kapatılıyor. Bu dosya karartılıyor. Bu dosya daha önceden zaten derdest edilmişti. Bugüne kadar söyleye geldik. 17 yıl bir dosya orada bekletilir miydi? Madem yetkisiz dediniz 17 yıl sonra mı aklınıza geldi? Şu anda bu dosya uyutulmaya bırakılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş olması zaten onda dosya uyumaktaydı. Uyutulmaya bırakılacak, dosya kapatılacak, faili meçhuller arasına bu şehit edilme vakası konacak."

AKIN GÜRLEK'E 'MUHSİN YAZICIOĞLU' ÇAĞRISI

"Buna izin verecek miyiz? Buna izin vermeyeceğiz." diyen Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır 24 Haziran'da Kahramanmaraş Adliyesi önünde bir araya geleceklerini duyurdu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de seslenen Çayır, şunları kaydetti: