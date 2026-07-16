Motokuryelerin sorunlarına ilişkin önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP tarafından motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla verilen Meclis araştırması önergesi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, muhalefet partileri motokuryelerin güvencesiz çalışma koşulları, artan iş cinayetleri ve trafik güvenliği sorunlarına dikkat çekerek acil yasal düzenleme çağrısında bulundu.

CHP: "TRAFİK KURYELERİMİZİN İŞ YERİDİR"

Önergenin gerekçesini açıklayan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının toplam araçların yaklaşık yüzde 28'ine ulaştığını vurguladı. Geçen yıl meydana gelen kazalarda bin 300'den fazla motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirten Sarı, ehliyet eğitimlerinin yetersizliğine ve yol altyapısındaki tehlikelere dikkat çekti.

Sarı, "Trafik kuryelerimizin iş yeridir" diyerek, hız limitlerinin motosikletlerin teknik özelliklerine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

İYİ PARTİ: KURYELERİN YATIRIM MALİYETİ 300 BİN LİRA

İYİ Parti adına konuşan İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkupınar, motokuryelerin düşük ücret ve yüksek komisyon gibi sorunlarla boğuştuğunu ifade etti. Bir kuryenin işe başlayabilmesi için yaklaşık 300 bin liralık yatırım yapması gerektiğini belirten Kırkpunar, koruyucu ekipman üzerindeki KDV oranının yüzde 10'a sabitlenmesini önerdi.

Ayrıca, dijital platformların teslimat sürelerine dayalı prim sistemlerinin kuryeleri hız yapmaya zorladığına dikkat çekti.

YENİ YOL PARTİSİ VE DEM PARTİ'DEN "GÜVENCESİZLİK" VURGUSU

Yeni Yol Partisi'nden Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, motokuryelerin şehirlerin görünmez kahramanları olduğunu ancak gelir kaybı yaşamamak için kaza riskine rağmen çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ise motokuryeliğin en güvencesiz ve ölümcül iş kollarından biri olduğunu savundu. Konukçu, bu ölümlerin iş cinayeti yerine sıradan trafik kazası olarak değerlendirilmesini eleştirdi.

AKP: KASK KULLANIMI VE GÜVENLİK YATIRIMLARI ARTIYOR

AK Parti Grubu adına konuşan Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Türkiye'de yaklaşık 7,3 milyon motosiklet bulunduğunu ve son 10 yılda kask kullanım oranının yüzde 47'den yüzde 67'ye yükseldiğini belirtti.

Koruyucu ekipmanlara erişimi kolaylaştırmak için kask ithalatındaki ilave gümrük vergisinin kaldırıldığını ifade eden Coşkunyürek, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar toplam 372 bin metre motosiklet koruyucu ray sistemi inşa ettiğini ve yatırımların süreceğini kaydetti.