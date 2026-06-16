MİT raporları bekleniyor: Kod yasa için kritik süreç

Yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na Meclis tatile girmeden önce sunulmasınn öngörüldüğü öğrenildi.

Bununla birlikte, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin MİT ve güvenlik birimlerinden gelecek raporların dikkate alınacağı da betirlildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; çözüm süreci kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar arasında yer alan "kod yasa" hazırlığına ilişkin yeni kulis bilgiler öğrenildi.

İktidar kulislerinde, teklifin TBMM yaz tatiline girmeden önce Meclis Başkanlığı'na sunulabileceği ancak kapsamlı görüşmelerin yeni yasama yılına bırakılacağı konuşulurken, Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu'nun gündeme taşıdığı bir iddia da Ankara kulislerinde dikkat çekti. Müftüoğlu, TBMM'nin yaz tatiline çıkışının bir ila iki ay ertelenebileceğini öne sürerek, "Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çerçevesinde çıkarılması gereken yasalar bulunuyor. Ayrıca Meclis'te CHP'li isimlere ilişkin fezlekeler de var. Bunlar da ele alınabilir" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'de çalışmalarını sürdüren komisyonun hazırlayacağı öneriler ile hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemelerin ortak bir çerçevede şekillendirilmesi amaçlanıyor. Ancak düzenlemenin içeriği kadar zamanlamasının da kritik olduğu belirtiliyor.

Öte yandan; MHP ve DEM Parti'nin yasa hazırlığını konusunda hızlanılması gerektiğine vurgu yaptığı da kulislere yansıdı.

SAHA RAPORLARI YASA TAKVİMİNE ETKİ EDECEK

Kulislerde konuşulanlara göre, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki tüm unsurlarıyla silah bıraktığının teyit edilmesi, düzenlemelerin ilerleyişi açısından temel kriterlerden biri olarak görülüyor. Bu kapsamda MİT başta olmak üzere ilgili kurumların hazırlayacağı saha raporlarının, Meclis'teki yasa takvimine doğrudan etki edeceği belirtildi.