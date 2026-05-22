Milyonlar Kılıçdaroğlu'nu bıraktı

Ankara 46. Bölge Adliye Mahkemesi’nin “mutlak butlan” kararı doğrultusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi görevden alınırken, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Mahkeme kararına uyacağını ve görevi kabul edeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP seçmenlerinden sosyal medya üzerinden yoğun tepkiler yöneltilirken, uzun yıllar CHP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Kılıçdaroğlu’nun takipçi sayısında bir gecede büyük bir düşüş yaşadı.

2 MİLYON TAKİPÇİSİNİ KAYBETTİ

Butlan tartışmaları öncesinde X (Twitter) hesabında 11 milyonu aşan takipçiye sahip olan Kılıçdaroğlu, son zamanlarda gündemi meşgul eden tartışmaların ardından hızlı bir takipçi kaybı yaşamaya başladı.

Dün saat 17.30 civarında açıklanan “mutlak butlan” kararının ardından, 600 bini aşkın kullanıcı Kılıçdaroğlu’nu sosyal medya platformu X’te takipten çıktı. Kılıçdaroğlu’nun hesabındaki toplam takipçi kaybı 2 milyona yaklaştı.