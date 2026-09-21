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MHP’li başkan açıkladı! "Devlet Bahçeli'yi tehdit edenler oldu"

MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, “Terörsüz Türkiye” süreci nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tehdit edildiğini iddia etti.

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MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye süreci nedeniyle tehdit edildiğini iddia etti.

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BAHÇELİ'NİN TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Savaş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin söz konusu süreç nedeniyle bazı kişilerin tehditlerine maruz kaldığını ileri sürdü.

Partisinin düzenlediği etkinlikte konuşan MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tehdit edildiğini belirterek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye sürecinde liderimiz saygıdeğer Genel Başkanımızı tehdit edenler oldu. Terörsüz Türkiye ile ilgili bu yola, bu projeye kimler karşı çıkıyor? Amerika rahatsız, İsrail dünden rahatsız. Ama bizim içimizde de maalesef rahatsız olanlar meydanlara çıkıp terörsüz Türkiye'yi baltalamaya çalışıyorlar."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
MHP Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye
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