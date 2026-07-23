MHP'den istifa etmişti: Zafer Partisi rozeti taktı

MHP'den istifa eden eski MYK üyesi Mustafa Ertekin, Zafer Partisi'ne katıldı. Ertekin'e parti rozeti Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından takıldı. Özdağ, Ertekin'in MHP'nin "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç ile ilgili tavrına tepki göstermek için MHP'den ayrıldığını belirtti.

MHP'DEN AYRILMIŞTI, ZAFER PARTİSİ'NE KATILDI

MHP'de MYK üyeliği dâhil birçok kademede görev alan Mustafa Ertekin, çarşamba günü yaptığı açıklama ile parti üyeliğini sonlandırdığını duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Görev yaptığım süre boyunca, fikriyatımıza bağlılık içerisinde, partimize ve Türk milliyetçiliğine katkı sunabilmenin gayreti içinde oldum. MHP çatısı altında Türk milletine hizmet etme fırsatını şahsım için her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olarak gördüm.

Gelinen aşamada, kendi değerlendirmelerim ve gördüğüm lüzum üzerine, 22 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Bugüne kadar birlikte görev yaptığım, ortak siyasal hedefler doğrultusunda yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarının hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum."

PARTİ ROZETİNİ ÖZDAĞ TAKTI

Ümit Özdağ bugün düzenlediği basın toplantısında Ertekin'in Zafer Partisi'ne katıldığını açıkladı. Ertekin'e Zafer Partisi rozetini takan Özdağ şu sözleri sarf etti:

"Sayın Ertekin yaşananları en yakından görenlerin, yaşayanların başında geliyor. Son 21 ayda da çıkmış olduğu birçok televizyon programında, panellerde, konferanslarda, bütün Anadolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmî görüşünü belki en fazla anlatanların başında geliyor. Ama bir Türk milliyetçisi olarak, Alparslan Türkeş'le birlikte çalışmış bir ülkücü olarak bu yaşananlara daha fazla ortak olmadı ve istifasını vererek Zafer Partisi saflarına katıldı. Aramıza hoş geldiniz."