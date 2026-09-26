MHP'den fon soruşturmasına devam sinyali: Daha önemli gelişmeler olacak

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Bursa Teşkilatları İstişare Kampına katıldı. Programda Büyükataman’ın yanı sıra MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ve ilçe teşkilat üyeleri yer aldı. Burada konuşan İsmet Büyükataman, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

FON SORUŞTURMASINDA DEVAM SİNYALİ

Büyükataman, bir süredir Türkiye gündemine oturan fon skandalına ilişkin de konuştu. MHP'li yönetici Türkiye Yüzyılı'na değinirken fon soruşturmasının devamının geleceğine ilişkin sinyaller verdi, kurmaylarına güven çağrısında bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin Büyükataman, şunları kaydetti:

"Devlet gereğini yapıyor. Devlet, bekler, takip eder, bütün meselelerin kimsenin kuşkusu olmasın, en ince detayına kadar takipçisi olur. Günü geldiğinde de yapılan usulsüzlükler, haksızlıklar, kamu vicdanını rahatsız eden birtakım hususlar hakkında gerekli adımları atarak, sorumluluğunu yerine getirir. Bu son konuda, zannediyorum, şahit olacağımız daha önemli gelişmeler olacak."

‘İMRALI’YA VİLLA’ YALANIYLA MİLLETİMİZ KIRŞIRTILMAYA ÇALIŞILIYOR’

Büyükataman, çerçeve yasanın Meclis'ten geçişine dair "Kanun çerçevesinde, güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle af yoktur. Terör örgütü ve uzantıları, ancak silahlarını teslim ettiğinde ve bunun devletimizin kurumlarınca teyit ve tespit edilmesi neticesinde bu kanun işletilecektir." dedi.

Terörsüz Türkiye projesinde toplumu kışkırtmaya çalışanların olduğunu dile getiren İsmet Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve süreç hukuki bir boyut kazanmıştır. Bu kanun teklifi sonrasında 'Teröristler affediliyor' diye yaygara koparanların yalanları çok kısa sürede ortaya çıkmış ve hamdolsun maskeleri düşmüştür. Kanun çerçevesinde güvenlik güçlerimizi şehit edenlere, terör saldırısı talimatı verenlere yönelik kesinlikle bir af yoktur. Terör örgütü ve uzantıları ancak silahlarını teslim ettiğinde ve bunun devletimizin kurumlarınca teyit ve tespit edilmesi neticesinde bu kanun işletilecektir. Bu temelsiz ve menfaatperest anlayış son olarak 'İmralı'ya villa yapılıyor' yalanıyla aziz milletimizi kışkırtmaya çalışmıştır. Bahsi geçen yapı cezaevinin bir bölümü olarak inşa edilmiş ve sürecin sağlıklı bir iletişim kanalıyla yürümesi için kullanılacak bir yapıdır. Devletimiz neyi, ne için yaptığını gayet iyi bilmekte ve aziz milletimizi, şehit ve gazilerimizi incitecek hiçbir konuda bir adım asla ve kat'a bugüne kadar atmamıştır, bundan sonra da atmayacaktır.”

(AA-DHA)