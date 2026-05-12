MHP Ula İlçe Başkanı görevden alındı

MHP Muğla İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ula İlçe Başkanı'nın görevden alındığı belirtildi.

Görevden alınan MHP Ula İlçe Başkanı Mehmet Ali Güç'ün yerine Yıldıray Ege atandı.

MHP Muğla İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Mehmet Ali Güç'e teşekkür edilirken şunlara yer verildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı olarak; Milliyetçi Hareket Partisi Ula İlçe Başkanlığı görevinden Mehmet Ali Güç alınmış, yerine Yıldıray Ege atanmıştır. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Mehmet Ali Güç’e teşekkür ediyor, görevi devralan Yıldıray Ege’ye yeni görevinde başarılar diliyoruz. Alınan kararın teşkilatımıza ve Ula’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."