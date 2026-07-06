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MHP'li il başkanı taciz ettiği kadının aracına saldırdı!

MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar'ın, ilişki teklifini reddeden kadını taciz edip aracına zarar verdiği öne sürüldü. Kadının emniyete yaptığı şikayetin, Çınar'ın, MHP İl Başkanı olması sebebiyle sonuçsuz kaldığı iddia edildi.

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MHP'li il başkanı taciz ettiği kadının aracına saldırdı!
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MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar'ın, bir kamu kurumunda görevli evli bir kadını telefon yoluyla taciz ettiği ve reddedilmesi üzerine kadının aracına zarar verdiği iddia edildi.

Olay anına ilişkin ortaya çıkan kamera görüntülerinde ise Çınar'ın araca zarar verdiği anlar net bir şekilde görüldü.

İLİŞKİ TEKLİFİNİ REDDEDİNCE TACİZ ETTİ, ARACINA ZARAR VERDİ

MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar’ın, kamu kurumunda çalışan evli bir kadına ısrarla telefon mesajları atarak 'ilişki' teklif ettiği öne sürüldü.

Yeniçağ yazarı Fatih Ergin'in aktardığı bilgilere göre, söz konusu kadının bu görüşme ve ilişki teklifini kesin bir dille reddetmesi üzerine kadını taciz etti ve kadının park halindeki aracının yanına gitti. Aracın yanına önce bir not bırakan Çınar, daha sonra geri dönerek araca ait silecekleri kırdı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ EMNİYETTE DOĞRULANDI

Aracının sileceklerinin kırıldığını ve zarar gördüğünü fark eden kadın, Emniyet'e giderek şikayetçi oldu.

Olay yerini gören çevre kameralarında yapılan incelemelerin ardından, araç sileceklerini kıran kişinin MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar olduğu emniyet güçlerince doğrulandı.

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"MHP İL BAŞKANI OLDUĞU İÇİN ŞİKAYET SONUÇSUZ KALDI"

Aracına zarar verilen ve telefonla taciz edilen kadının emniyete yaptığı şikayetin, şüphelinin MHP Sinop İl Başkanı olması sebebiyle sonuçsuz bırakıldığı öne sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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