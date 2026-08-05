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MHP Demirtaş için bir kez daha AİHM'i işaret etti

MHP'li Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya çerçeve yasada AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları olduğunu belirterek yanıt verdi.

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MHP Demirtaş için bir kez daha AİHM'i işaret etti

İmralı Süreci'ne ilişkin PKK terör örgütü mensuplarıyla ilgili hazırlanan 'çerçeve yasa' Meclis'e sunuldu.

Yasaya imza atanlar arasında bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, söz konusu yasa ile ilgili yaptığı değerlendirmede bir kez daha tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yuvasına dönmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli'nin bu ifadeleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a soruldu.

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FETİ YILDIZ BİR KEZ DAHA AİHM KARARINI İŞARET ETTİ

"Devlet Bey'in işaret ettiği Demirtaş'ın da yuvasına dönme meselesi noktasında AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasında bir gelişme bekleyelim mi önümüzdeki dönemde?" şeklindeki soruya Yıldız, çerçeve yasa içeriğinde AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması yönünde maddeler olduğunu belirterek şu yanıtı verdi:

"Bekleyin. Raporda zaten Anayasa Mahkemesi veya AİHM kararlarının uygulanması konusunda zaten raporda da var."

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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