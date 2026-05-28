MHP DEM Parti ile bayramlaşmasında duyurdu! Süreç için yeni adım bayramdan sonra atılacak

DEM Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, PKK’nın silah bırakmasıyla başlayan İmralı Süreci ve bu süreç kapsamında gündeme gelmesi beklenen yasal ve hukuki düzenlemeler konuşuldu.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, sürecin ilerlemesi için somut adımların atılması gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu ise bayramdan sonra önemli gelişmeler beklediklerini belirtti.

SÜREÇ İÇİN SOMUT ADIM BEKLENTİSİ

Ziyarette konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrının Türkiye siyasetinde önemli bir kırılma yarattığını söyledi.

Topçu, açıklamasında şunları kaydetti: “Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla Türkiye'deki siyasi tarihte ne kadar büyük şeyler oldu aslında. Değişimler oldu. Ve o ilk şeyden sonra da, o açıklamalardan sonra da en azından konuşarak, tam siyasetin gereği olan konuşarak, uzlaşarak, sorunları paylaşarak aslında adımlar atılmaya başlandı. Ve Türkiye'de özellikle terörün bitirilmesine yönelik gerçekten dikkate değer, bütün dünyanın da örnek alabileceği işler yapılmaya başlandı.”

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz de Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan sürecin tarihsel önemde olduğunu ifade etti.

Güleryüz, Bahçeli’nin çağrısının iki yönlü olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hakikaten önemli bir süreçten geçiyoruz. Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan... Aslında Sayın Bahçeli'nin çağrısı iki taraflıydı. Biri Sayın Öcalan'a ve Kürt hareketine dönük bir çağrıydı. Önemli bir çağrıydı. Tarihsel bir süreçti, tarihsel bir konuşmaydı. Bir tarafı çağrıydı, bir tarafı bence taahhüttü Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşma.”

Güleryüz, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ın Bahçeli’nin açıklamasından sonra inisiyatif aldığını, Kürt hareketinin de bu doğrultuda kararlar aldığını söyledi. Bu gelişmeleri Türkiye tarihi açısından dönüm noktası olarak değerlendiren Güleryüz, sürecin ikinci aşamasında ilerleme beklediklerini dile getirdi.

Güleryüz, “Çağrının gerekleri yerine getirildi, önemliydi. Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra Sayın Öcalan'ın inisiyatif almış olması, gerekli iradeyi ortaya koyması, yine buna mukabil olarak hareketinin çeşitli kararlar almış olması Türkiye tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Öyle değerlendiriyoruz. Ama ikinci kısmı henüz çok ilerleyebilmiş değil. Biz bu bayram sonrası özellikle bu kısmının da artık bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Topçu ise bu konuda bazı hazırlıkların yapıldığını duyduklarını belirtti. DEM Parti heyetinin “Evet” yanıtı üzerine Topçu, bayramdan sonra somut adımların gelmesini beklediklerini söyledi.

"BAYRAMDAN SONRA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK"

Zuhal Topçu, Meclis’in süreçte önemli bir görev üstlendiğini ancak çalışmaların tamamlanmadığını ifade etti. Topçu, siyasi partilerin de bu süreçte sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Topçu, “Biz de artık bayramdan sonra bu somut adımların gelmesini bekliyoruz. 18-19 ay, diyelim ki 20 ay içerisinde bunların yapılması bile çok büyük bir değişim ve dönüşüm olarak alıyoruz aslında. Hiç kolay değil. İşte Meclis önemli görevi yerine getirdi. Tabii ki bitmiş değil, bunun devam etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Sürecin yalnızca bir siyasi partinin meselesi olarak görülmemesi gerektiğini belirten Topçu, açıklamasını şöyle sürdürdü: