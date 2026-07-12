Meral Akşener düğünde görüntülendi: İYİ Partili ismin paylaşımı kriz yarattı

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli'de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ile birlikte bir düğünde nikah şahitliği yaptı.

Akşener'in katıldığı düğüne ait görüntüleri paylaşan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin, Burak Akburak’ın ismine yer vermedi. Bunun üzerine Akburak, Kocaeli İl Başkanı'na tepki gösterdi.

AKŞENER DÜĞÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı Müsavat Dervişoğlu'na devretmesinin ardından siyaset sahnesinden çekilen Akşener, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Emekli Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürü Oktay Kurbanoğlu’nun çocuğunun nikahında şahitlik yaptı.

ADINI ANMAYAN İL BAŞKANINA İYİ PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

Akşener'in katıldığı düğünden kareleri İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin şu ifadelerle paylaştı:

"Kurucu Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener, Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Sn. Muhamet Kırdemir ve İl Başkan Başdanışmanımız Sn. Halit Özer ile birlikte; Emekli Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürü Sn. Oktay Kurbanoğlu’nun ve kıymetli eşi Sn. Sultan Kurbanoğlu’nun değerli evlatları Çağrı ile Öykü’nün nikâh merasimine katılarak mutluluklarına şahitlik ettik.

Kurbanoğlu ve Kale ailelerini gönülden tebrik ediyor, Çağrı ve Öykü’ye ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.

Yüce Allah, kurdukları yuvada sevgi, saygı ve bereketi daim eylesin."

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin'in X paylaşımı

Şirin'in paylaşımında İstanbul Milletvekili Burak Akburak'ın adına yer vermemesi dikkat çekerken Akburak, Kocaeli İl Başkanı'nın paylaşımını alıntılayarak şu eleştiriyi yöneltti:

"Zayıflayınca işin ilginç bir tarafı da ortaya çıktı. Uzun zamandır görüşmediğimiz birçok partilimiz beni ilk bakışta tanıyamıyor. Hatta Kocaeli İl Başkanımızın da nikâhta beni göremediğine neredeyse eminim. Meğer verdiğimiz kilolar sadece tartıda değil, tanınırlıkta da ciddi fark oluşturuyormuş!"