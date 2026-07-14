Meclis'te DEM Partili ve AKP'li vekiller birbirine girdi: Siz de göreceksiniz!

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan başkanlığında toplandı. Komisyonda Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Toplam 28 maddeden oluşan kanun teklifinin 16. maddesine göre daha önce aynı haktan yararlanmamış olmak şartıyla ilişiği kesilen üniversite öğrencileri 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarına dönebilecek. Öte yandan kanun teklifi ücret karşılığı tez yazdırmaya ağır yaptırımlar getirirken, öğretim elemanlarına güvenlik soruşturması ve devlet üniversitelerine yurt dışında yerleşke açılması gibi maddeler yer alıyor.

ÖZEL OKUL VE MÜLAKAT MAĞDURU ÖĞRETMENLER TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin eylemi esnasında komisyonun toplanması için verilen dilekçeler üzerinden Komisyon Başkanı AKP'li Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'a eleştirilerini sıraladı.

Bu dilekçelerin yanıtsız kalması üzerine DEM Partili Koca, komisyon başkanının istifa etmesi gerektiğini söyledi. Tartışma da tam burada alevlendi. Komisyonun Sözcüsü ve AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Ne hadsiz bir cümle bu. Başkanı istifaya çağırma hakkı sizde yok" dedi.

CHP'Lİ ÖZÇAĞDAŞ: BAŞKAN KOMİSYONU İÇTÜZÜĞE GÖRE YÖNETECEK KAFASINA GÖRE DEĞİL

Tartışmaya CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da dahil oldu. Özçağdaş, elindeki TBMM İçtüzüğü'nü sallayarak, "Komisyon başkanı bu komisyonu İçtüzüğe göre yönetecek, kafasına göre yönetemez" diye konuştu. Komisyon başkanı tartışmanın sürmesi üzerine komisyona beş dakika ara verdi.

Tartışma ikili duruma dönüştü. AKP'li Maviş'in "İçtüzüğü sizden öğrenecek değiliz" demesi üzerine Özçağdaş, "Okursanız öğrenirseniz" şeklinde çıkış gösterdi. Maviş, komisyon salonundan çıktı.

DEM PARTİLİ İKİ KADIN MİLLETVEKİLİNE 'PARMAK SALLADI'

Çıkarken de DEM Partili milletvekillerine yanıt vermeyi sürdüren Maviş, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu'ya, "Siz de haddinizi göreceksiniz" diye seslendi. Bu sözler üzerine Konukçu, "Hadi oradan be" diye bağırdı.

DEM Partili Koca'ya yanıt veren komisyon Başkanı Gürcan ise "Suç işlediğimi düşünüyorsanız, suç duyurusunda bulunabilirsiniz" diye konuştu. Komisyona tartışmalar sonrasında ara verildi.

(ANKA)