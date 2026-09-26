Meclis tuvaletleri için 29 milyon lira harcanacak

TBMM’nin ek hizmet binalarındaki 48 tuvaletin tadilat ve onarımı için 29 milyon 419 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Harcama, tuvalet başına ortalama 612 bin 500 TL’ye denk geliyor.

TBMM’de yeni yasama yılı öncesi başlatılan tadilat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Meclis’in 1 Ekim 2026’daki özel oturumla açılacak 28’inci Dönem 5’inci Yasama Yılı öncesinde 48 tuvaletteki çalışmaların bitirilmesi planlanıyor.

SÖZLEŞME 23 EYLÜL’DE İMZALANDI

TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığı, 27 Ağustos’ta “Ek Hizmet Binaları ıslak hacimleri tadilat ve onarımı” ihalesi düzenledi. İhaleye 12 şirket teklif verdi. Geçersiz tekliflerin elenmesinin ardından değerlendirmeye alınan teklif sayısı dokuza düştü.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; İhalede en yüksek teklif 43 milyon 437 bin TL, en düşük teklif ise 29 milyon 419 bin TL oldu. İhale komisyonu kararını 23 Eylül’de verdi. Aynı gün Altay Grup İnşaat ile 29 milyon 419 bin TL bedelle sözleşme imzalandı.

48 TUVALET ONARILACAK

İhale dosyasına göre tadilat ve onarım çalışmaları toplam 48 tuvaleti kapsıyor. Bunların 12’si taş binada, 11’i personel hizmet binasında, dördü Ala Sosyal Tesisleri’nde, 21’i ise eski Yargıtay binası olan personel hizmet binasında yer alıyor.