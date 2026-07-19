Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, MHP'de il delegesi seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Körfez İlçe Teşkilatı’nın gerçekleştirdiği olağan kongrede, mevcut İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu delegelerin desteğini alarak yeniden başkan seçildi. Kongrenin en dikkat çeken ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandıran gelişmesi ise, Martı ve Martı TAG kurucusu iş insanı Oğuz Alper Öktem’in, Doğan Bekiroğlu’nun sunduğu listede yer alarak MHP Kocaeli İl Delegesi seçilmesi oldu.

OĞUZ ALPER ÖKTEM SİYASETE RESMEN GİRDİ

Daha önce MHP’li üst düzey isimlerle bir araya geldiği fotoğraflarla MHP'ye olan yakınlığı sıkça konuşulan iş insanı Oğuz Alper Öktem, bu kongreyle birlikte MHP çatısı altında ilk kez resmi bir siyasi unvan kazandı.

SİYASET KULİSLERİ HAREKETLENDİ

İş dünyasındaki iddialı çıkışlarıyla tanınan Oğuz Alper Öktem’in MHP bünyesinde siyasi temsil hakkı kazanması, teşkilat içinde ve kent siyasetinde çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Kocaeli gazetesi'nin haberine göre, Öktem’in bundan sonraki süreçte MHP’nin yerel ve ulusal politikalarında nasıl bir rol üstleneceği ve siyasi kariyerindeki sonraki adımlarının ne olacağı şimdiden merak konusu haline geldi.

Öktem, Mikro mobilite ve paylaşımlı yolculuk sektöründeki girişimleri ve özellikle taksiciler odasıyla yaşadığı hukuksal süreçlerle Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti.