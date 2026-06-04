Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu yalanlaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

CHP'ye yönelik "mutlan butlan" kararının ardından seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi göreve döndü.

CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu bir bayramlaşma programı düzenledi.

Aynı dakikalarda CHP lideri Özgür Özel ise Güvenpark'ta CHP'liler ile buluştu. Güvenpark'taki bayramlaşma programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Mitingin ardından Özgür Özel ve Mansur Yavaş, vatandaşlarla birlikte kol kola Anıtkabir'e Ata'nın huzuruna yürüdü.

MANSUR YAVAŞ'TAN NET AÇIKLAMA

Güvenpark mitinginin ardından Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonda görüştüğü iddia edildi.

İddialara yanıt veren Mansur Yavaş, böyle bir telefon görüşmesinin yaşanmadığını açıkladı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmem olmamıştır.

Söz konusu iddialar tarafımıza sorulmuş olsaydı, böyle bir telefon görüşmesinin gerçekleşmediği bilgisi paylaşılır, hatta kendilerine o gün telefonda kimlerle telefonda konuştuğumun kayıtları iletilirdi."