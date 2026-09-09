Mansur Yavaş'tan CHP mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı.

CHP’nin Türkiye’nin en köklü siyasi partisi olduğunu belirten Yavaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye’nin en köklü siyasi partisidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyetin temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir.

Değişen dönemler, şartlar ve kadrolar boyunca kurumsal hafızasını koruyarak Türkiye’nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlenmiş; Cumhuriyetimizin tarihine tanıklık etmekle kalmayıp bu tarihin şekillenmesinde de önemli bir yere sahip olmuştur.

103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük kurumsal mirasın oluşmasında ve bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkesi de saygı ve minnetle anıyorum."

RESEPSİYONA KATILMAMA KARARI VERMİŞTİ

Mansur Yavaş, bugün CHP'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle CHP Genel Merkezi'ndeki resepsiyon davetini reddetmişti. Yavaş'a yakın isimler, "Mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor. Bir taraf olmayacak" demişti.