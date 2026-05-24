Mansur Yavaş Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti! Polis müdahalesine tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Meclis’teki makamında ziyaret etti. Yavaş, ziyaret öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Merkezi’ne polisle girilmesine tepki gösteren Yavaş, yaşananların konuşularak çözülebilecek nitelikte olduğunu söyledi.

Yavaş, partiye polisle girilmesini doğru bulmadığını belirterek şunları söyledi:

“Biz açıklamamızı yaptık. Tabii, partiye bu şekilde polisle girilmesi son derece yanlış. Normalde bunlar konuşularak çözülebilecek şeylerdi. Hoş olmadı. Yüz yıllık bir partiye bu şekilde polisin girmesi... Allah korusun başka bir şey de olmadı ama polisler de bizim canımız, ciğerimiz. İnsanları böyle karşı karşıya getirmemek lazım. Ayrıca partililerin de karşı karşıya gelmemesi lazımdı. Üzüldük, bu kadarını söyleyeyim.”

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

Yavaş’a, Kemal Kılıçdaroğlu ya da ekibiyle görüşüp görüşmediği de soruldu. Mansur Yavaş bu soruya kısa yanıt verdi: “Benim görüşmem olmadı"

KURULTAY ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'ndeki olayların ardından kurultay çağrısı yapmıştı. Yavaş'ın açıklaması şu şekildeydi: