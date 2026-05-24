Mansur Yavaş Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etti! Polis müdahalesine tepki gösterdi
Özgür Özel’i Meclis’te ziyaret eden Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi’ne polisle girilmesini “son derece yanlış” diye niteledi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Meclis’teki makamında ziyaret etti. Yavaş, ziyaret öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP Genel Merkezi’ne polisle girilmesine tepki gösteren Yavaş, yaşananların konuşularak çözülebilecek nitelikte olduğunu söyledi.
Yavaş, partiye polisle girilmesini doğru bulmadığını belirterek şunları söyledi:
“Biz açıklamamızı yaptık. Tabii, partiye bu şekilde polisle girilmesi son derece yanlış. Normalde bunlar konuşularak çözülebilecek şeylerdi. Hoş olmadı. Yüz yıllık bir partiye bu şekilde polisin girmesi... Allah korusun başka bir şey de olmadı ama polisler de bizim canımız, ciğerimiz. İnsanları böyle karşı karşıya getirmemek lazım. Ayrıca partililerin de karşı karşıya gelmemesi lazımdı. Üzüldük, bu kadarını söyleyeyim.”
KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI
Yavaş’a, Kemal Kılıçdaroğlu ya da ekibiyle görüşüp görüşmediği de soruldu. Mansur Yavaş bu soruya kısa yanıt verdi: “Benim görüşmem olmadı"
KURULTAY ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'ndeki olayların ardından kurultay çağrısı yapmıştı. Yavaş'ın açıklaması şu şekildeydi:
"Buradan; hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır. Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır"
