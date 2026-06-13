LGS'de dikkat çeken Atatürk sorusu: Siyasetin de gündemindeydi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleştirildi. Sınavın T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi testinde, son dönemde siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri olan “iç cephe” kavramı öğrencilere soruldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuşmalarında sık sık vurguladığı “iç cephe” kavramı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi bir sözü üzerinden LGS'de soru olarak soruldu.

LGS'DE DİKKAT ÇEKEN ATATÜRK SORUSU

Sınavda öğrencilere, Mustafa Kemal Atatürk’ün iç ve dış cephe dinamiklerini anlatan şu tarihi sözü soruldu ve bu metne göre yorum yapılması istendi:

Mustafa Kemal, Milli Mücadele Dönemi’ndeki cepheleri şu şekilde değerlendirmiştir: “Cepheler iki şekilde düşünülebilir: İç cephe ve görünür cephe. Asıl olan iç cephedir. Bu cephe; bütün memleketin, bütün milletin vücuda getirdiği cephedir. Görünür cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Mühim olan, memleketi temelinden yıkan, iç cephenin çöküşüdür. Bu gerçeği bizden çok kavramış olan düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Gerçekten kaleyi içten almak, dışından zorlamaktan çok kolaydır."

Soruda, bu ifadelere dayanarak "Aşağıdakilerden hangisi 'iç cephenin çöküşü'ne neden olabilecek olaylardan biridir?” sorusu soruldu. Öğrencilere sunulan şıklar ise şunlar oldu:

A) TBMM'ye karşı ayaklanmaların çıkması

B) Yunan ordusunun İzmir’i işgal etmesi

C) İşgalcilere karşı halkın direnmesi

D) İtilaf Devletleri'nin Boğazlara asker çıkarması

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN "İÇ CEPHE" VURGULARI

Ortaokul öğrencilerinin karşısına çıkan bu kavram, Türkiye'nin son dönem iç ve dış siyasetinde en çok kullanılan ve üzerinde durulan konuların başında yer alıyor.

Erdoğan, 26 Mayıs’ta yaptığı açıklamada iç cephenin önemine şu sözlerle dikkat çekmişti:

Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de nisan ayında yaptığı konuşmada, sınır ötesindeki gelişmelere ve terörle mücadeleye atıfta bulunarak iç cepheye şu şekilde vurgu yapmıştı: