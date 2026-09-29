Kurtlar Vadisi'nin senaristi de direktörü de FETÖ sorusuna aynı yanıtı verdi

“Kurtlar Vadisi Pusu” dizisine yönelik soruşturmada, dizinin yönetmenlerinden Onur Tan ile Pana Film Direktörü İhsan Karademir’in ifadeleri dikkat çekti. İki isim de FETÖ’nün senaryo sürecine müdahale ettiği iddialarına ilişkin sorumluluğu Pana Film’e işaret eden yanıtlar verdi.

FETÖ müdahalesi iddiası soruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte, “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin bazı bölümlerine dışarıdan müdahale edilip edilmediği araştırılıyor.

Soruşturmanın odağında, dizide yer alan bazı sahnelerle MİT Yöneticisi Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümü arasında bağlantı bulunduğu yönündeki iddialar da yer alıyor.

DİZİ SENARİSTİNDEN FETÖ YANITI

SonTV’nin haberine göre, dizinin yönetmenlerinden Onur Tan savcılıkta ifade verdi. Tan’a, bazı bölümlere FETÖ mensuplarının talimatlarıyla müdahale edilip edilmediği ve kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılıp çalışılmadığı soruldu.

Tan, senaryoların kendisine çekim için teslim edildiğini, metinlerin hazırlanmasında görev almadığını belirtti. Tan’ın ifadesine yansıyan yanıtı ise “FETÖ müdahalesi varsa Pana Film bilir” oldu.

DİREKTÖR DE AYNI YANITI VERDİ, ÜÇ İSİM EKLEDİ

Sabah’ın haberine göre, Pana Film Direktörü İhsan Karademir de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Karademir, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karademir, savcılık sorgusunda senaryo sürecine ilişkin sorulara, “Eğer senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bu işi Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilirler.” yanıtını verdi.

Karademir ayrıca dizi çekimlerinde eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek’ten bazı organizasyon konularında destek aldıklarını söyledi.

Karademir, “İstanbul'da emniyet müdürlüğü yaptığı için dizi çekimlerinde ve dekorasyon işlerinde ihtiyacımız olunca onu arıyorduk. O da bize yardımcı oluyordu. Örneğin dizi çekileceği bir sokakta sokağı kapatma işini hangi ilçedeyse o ilçenin müdürünü arayarak ayarlıyordu. Bazen ben olmadığım zamanlarda Tekin Yördem'e 'Bayram Özbek'i ara, ayarlasın' diyordum.” dedi.

PLAKA SORUSUNA YANIT

Soruşturma kapsamında dizinin senaryolarının nasıl hazırlandığı, çekim sürecinde kimlerin etkili olduğu ve bazı sahnelere dışarıdan müdahale edilip edilmediği araştırılıyor.

Karademir, “Onur Tan Kurtlar Vadisi'nin yönetmenidir. Bildiğim kadarıyla 2010'dan itibaren çekilen tüm sahneler Onur Tan'ın yönetmenliğinde çekildi. Plaka sahnelerini ve dekor işlerini yapan sanat ekibidir. Sanat ekibinin başında da soy ismi 'Cici' olan erkek bir kişi vardı, ancak ismini hatırlayamadım.” ifadelerini kullandı.