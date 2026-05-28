Kurban parasını buna harcadı! Sesini Kılıçdaroğlu'na duyurmak için gazeteye ilan verdi

Bir vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na sesini duyurabilmek için gazteye ilan verdi. Kurban parasını ilana harcadığı belirten vatandaş, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na gelen Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaptı.

Ali Baş isimli bir vatandaş, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini gösterebilmek için gazeteye ilan verdi.

Kılıçdaroğlu'nun yakından takip ettiğini belirttiği BirGün gazetesine "Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Bayram Mesajı" başlığıyla ilan veren Baş, "Size düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi’ni hemen kurultaya götürmektir." diye seslendi.

"MİLLETİN GERÇEK SESİNE KULAK VERİN"

CHP'nin genel başkanının mahkeme salonlarında belirlenemeyeceğini vurgulayan Ali Baş, Kılıçdaroğlu'na "Üzerinize giydiğiniz temiz lider kumaşıyla hareket edin." ifadeleriyle seslenerek "Koltuk sevdalarıyla körleşmişlerin kulağınıza fısıldadıklarına değil, bu milletin gerçek sesine kulak verin." dedi.

KURBAN PARASINI KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRIYA HARCAMIŞ

CHP üyesi olduğunu belirten Baş, kurban parasıyla söz konusu ilanı yayımladığını şöyle ifade etti:

"Kurban keseceğim parayla bu mesajı yayınlıyorum, er ya da geç milletin sesinin kulağınıza geleceğini biliyorum."
BirGün Gazetesi (28 Mayıs 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan CHP
