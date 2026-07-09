Küçük ortak Destici'den ittifakına emekli maaşı tepkisi: Sadaka bile değil

Konya'nın Bozkır ilçesinde toplu açılış törenine katılan Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Lideri Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada, en düşük emekli maaşı ve asgari ücrete zam konusuna tepki gösterdi.

Emeklilere haksızlık yapıldığını vurgulayan Destici, en düşük maaşın 23 bin 552 liraya yükseltilmesine "3 bin 552 lira sadaka bile değil" diyerek tepki gösterdi.

DESTİCİ'DEN İTTİFAK ORTAĞINA SERT TEPKİ

"Bugün emeklilerimize büyük bir haksızlık yapılmaktadır. Emeklilerimiz, 2023 ocağında çalışanın üçte ikisini almaktaydı." diyen Destici şöyle konuştu:

"Yani çalışan bir memur, en düşük memur maaşı ve işçi maaşı 11 bin liraydı. En düşük emekli maaşı da 7500 liraydı. Ocak 2023, çok değil, 3 sene önce. 2023 Temmuz'a geldik. Maalesef 7500'de kaldı en düşük emekli maaşı. Buna da kök maaş gerekçe gösterildi. Ve bir anda en düşük memur ve kamu işçisi maaşı 22 bin liraya çıktı. Yani 3'te 2 denge, bir anda 3'te 1'e düştü. Yani emeklinin tam 3'te 1 maaşı gitti. Gitti. Ne zamandan beri? Temmuz 2023'ten beri. Tam 3 sene oldu."

"İĞNEYİ KENDİMİZE BATIRACAĞIZ Kİ ÇUVALDIZI BAŞKASINA BATIRALIM"

"Şimdi açıklanan rakama bakıyoruz. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira olacak. Bunun için de yasa çıkarmak gerekiyor, kök maaştan dolayı." diyen BBP Lideri Cumhur İttifakının diğer ortaklarına şöyle seslendi:

"Ben de diyorum ki tüm Meclise, başta kendi ittifak ortaklarımız olmak üzere... Çünkü önce değil mi? İğneyi kendimize batıracağız ki çuvaldızı başkasına batıralım. Diyorum ki bu kök maaş hikâyesini bir kökünden çözün artık. Kökünden çözün ve emekli maaşı artışlarında kök maaş bir engel olmasın ve her maaş artışında kök maaş iyileştirilmesi yapılmasın. Tıpkı çalışan memurlar gibi, tıpkı kamu işçileri gibi, ne kadar zam anında o kadar zam verilsin. Verilsin kardeşim."

"3 BİN 552 LİRA SADAKA BİLE DEĞİL"

"Biz diyoruz ki bu 23 bin 552 lira yani 20 bin üzerine sadece 3 bin 552 lira, sadaka bile değil. Sadaka bile değil. Onun için en azından temmuzda bunu 30 bin, ocakta da 40 bin yapalım ki emeklimiz bir nebze olsun nefes alsın, diyoruz."

"HERKESE VAR ASGARİ ÜCRETLİYE YOK! NİYE?"

Asgari ücrete ara zam yapılmamasına da tepki gösteren Destici son olarak şunları söyledi:

"Aynı şey asgari ücretlimiz için geçerli. Şimdi bakın, bu temmuzda memura zam var. Emekliye zam var. Kamu çalışanına zam var. Herkese var. Sadece kime yok? Asgari ücretliye yok. Niye? Toplansın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve enflasyon oranında en azından asgari ücrette de artış yapılsın.

Asgari ücret zaten ne demek? En düşük ücret demek. Ya en düşük ücrete zam yapılmayacak da en düşük ücret çalışanları enflasyona ezdirilecek de gerisi ne olacak? Onun için asgari ücretlimizde mutlaka tespit komisyonu toplanmalı ve enflasyon oranında bir zam yapılmalıdır. Bundan sonraki asgari ücret görüşmelerinde de yılın 6. ayında, yani temmuzda, enflasyon oranında artış yapılır diye bir madde eklenmelidir. Bu da sağlanmalıdır."