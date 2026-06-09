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Kriz günü geldi çattı: CHP'nin grup toplantısı için binler karşı karşıya gelecek

CHP'de kritik grup toplantısı öncesi Ankara alarmda. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynı kürsü için hazırlık yaptığı günde, binlerce kişinin TBMM'ye giriş başvurusu yapması nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

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Kriz günü geldi çattı: CHP'nin grup toplantısı için binler karşı karşıya gelecek


CHP'de mahkemenin tartışmalı butlan kararının ardından gelişen olayların ardından gözler bugün Ankara'ya, Meclis'teki CHP grup toplantısına çevrildi. Saat 13.30'da yapılacak CHP Grup Toplantısı öncesinde hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını duyurması nedeniyle Ankara'da güvenlik önlemleri artırıldı.

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BİNLER KARŞI KARŞIYA GELECEK

Grup toplantısı öncesinde her iki kanadın da TBMM Başkanlığı'na yaptığı ziyaretçi başvuruları geceden beri en çok konuşulan konu başlıklardan biri oldu.

Özgür Özel'in tarafından 4 bin 400 kişi adına akreditasyon talebinde bulunuldu. Kılıçdaroğlu cephesinin ise 1.200 kişilik ziyaretçi listesi sunduğu öne sürüldü. CHP'de bugün grup toplantısı için 6 bine yakın insan karşı karşıya gelebilir.

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GÜVENLİK ALARMI HAD SAFHADA

Yaşanabilecek kriz nedeniyle TBMM'de güvenlik hazırlıkları da üst seviyeye çıkarıldı. Sözcü'de yer alan bilgiye göre Meclis'te görev yapan güvenlik personelinin acil toplantıya çağrıldığı, mevcut personelin yetersiz kalması durumunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden destek talep edilmesinin de gündeme geldiği öğrenildi.

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ZİYARETÇİ GİRİŞLERİ SINIRLANDIRILABİLİR

Meclis kulislerine yansıyan bilgilere göre, istenmeyen görüntülerin oluşmaması amacıyla grup toplantısı günü TBMM'ye yalnızca milletvekilleri, görevli personel ve basın mensuplarının alınması seçeneği de değerlendiriliyor.

Bu kapsamda ziyaretçi girişlerinin sınırlandırılması veya tamamen durdurulması ihtimali üzerinde durulduğu belirtiliyor.

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HAREKETLİLİĞİN ERKEN SAATLERDE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Hem Özgür Özel'e hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin, toplantı öncesinde grup salonunda yer almak amacıyla sabahın erken saatlerinde TBMM'ye gitmeyi planladıkları ifade ediliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu CHP Mutlak butlan
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