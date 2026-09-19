Kozinoğlu'nun koğuşundaki 14 dakikalık görüntü ortaya çıktı

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Merhum MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’deki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyasına yeni güvenlik kamerası kayıtları girdi. Görüntülerde ışıkların 14 dakika kapatılması ve bir bardağın yıkanması dikkati çekti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Sabah’ın haberine göre dosyaya, Kozinoğlu ile aynı koğuşta kalan Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’ın hareketlerini gösteren kamera kayıtları eklendi.

IŞIKLAR 14 DAKİKA KAPALI KALDI

Görüntülerde ışıkların kapatıldığı görüldü. Ortam yaklaşık 14 dakika karanlıkta kaldı. Bu sırada Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım’ın avluda yürüyüş yaptığı kayıtlara yansıdı.

Işıkların yeniden açılmasının ardından Uğur’un banyo ve mutfak bölümlerine girip çıktığı, daha sonra masaya oturarak yemek yediği görüldü.

KOZİNOĞLU’NUN ODASINDAN BEYAZ BİR NESNEYLE ÇIKTI

Soruşturma tutanaklarında Hasan Ataman Yıldırım’ın koğuş içindeki hareketlerine de yer verildi. Buna göre Yıldırım, saat 18.57.10’da bulunduğu yerden kalkarak üst kata çıktı. On saniye sonra 5 numaralı odaya girdi.

Saat 18.57.31’de odadan çıkan Yıldırım, Kozinoğlu’na ait 4 numaralı odaya geçti. Saat 18.57.49’da merdivenlere yöneldi ancak birkaç basamak indikten sonra durarak bir süre bekledi.

Yıldırım, saat 18.58.20’de yeniden Kozinoğlu’nun odasına girdi. Ardından sağ elinde beyaz bir nesneyle odadan çıkarak alt kata indi. Yıldırım’ın önce Hasan Atilla Uğur’un yanına, daha sonra mutfak tezgâhının bulunduğu bölüme yöneldiği belirtildi.

Kaydın, Kozinoğlu’nun fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından kaydedildi iddia edildi. Görüntülerde Hasan Atilla Uğur’un bir bardağını alarak mutfakta yıkadığı görüldü.