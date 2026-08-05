Kırklareli'nde CHP'li son belediye başkanı da istifa etti

YENİ Parti'nin Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekiliyle kurulmasının ardından Kırklareli'nde yaşanan istifa süreci devam ediyor. Daha önce kentteki 9 belediye başkanının CHP'den ayrılmasının ardından, partide kalan son belediye başkanı olan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli de CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Gerenli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararının gerekçesini CHP'de yaşanan son gelişmeler olarak gösterdi.

Açıklamasında, "Mutlak butlan süreciyle başlayan ve son olarak Kırklareli İl Örgütüne yapılan atamalar ile devam eden bu gelişmeler; ilkelerim, değer yargılarım ve siyasi ahlak anlayışımla bağdaşmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum. Lüleburgaz halkına ilk göreve geldiğimde söz verdiğim gibi; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, sosyal demokrasinin evrensel değerlerine bağlı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Gerenli'nin istifasıyla birlikte Kırklareli'nde CHP'li belediye başkanı kalmadı.