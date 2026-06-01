Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşından son seçimde hile itirafı: Kanıtlayamadaık o yüzden sustuk

Türkiye'nin ana gündem maddesini oluşturan CHP'ye butlan kararının ardından güne Kılıçdaroğlu'nun 45 yıllık yol arkadaşının yaptığı flaş açıklamalar damgasını vurdu. Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını en fazla destekleyen isimlerden olan Kuşoğlu, o seçimde Erdoğan lehine hile yapıldığını ancak bunu ispatlayamadıkları için suskun kaldıklarını söyledi.

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kuşoğlu, 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48'i aşan oyunun aslında yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ancak bunu ispatlayamadıklarını, devletin seçimleri yüzde 2 oranında manipüle ettiğini ve bu yüzdeliğin cumhurbaşkanlığı seçiminde daha da yüksek olabildiğini söyledi:

"2023’teki yüzde 48 küsurluk oyun ben aslında yüzde 50’nin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Orada bir şeyler oldu."

T24'ten Cansu Çamlıbel ile konuşurken bu şekilde cümle kurulması üzerine seçimlerin Erdoğan lehine manipüle edildiğini ifade eden Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu konu hakkında tek bir cümle etmemesinin nedenini, "İspatlayamadığımız şeyleri söylemedik" şeklinde açıkladı.

"SEÇİMLERİ DEVLET YAPIYOR"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme erkinde bir kişi olduğunu, ancak bunun değişmesi durumunda 40-50 bin kişinin birkaç gün içinde değişmesi gerektiğini ifade eden Kuşoğlu, şöyle konuştu:

"Çok detayına girmeden, basitçe söyleyeyim. Seçimleri devlet yapıyor, yani devlet memurları. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devlet özellikle üst düzey memurlar açısından yürütme erkinde tek bir kişi var; Cumhurbaşkanı.

Yani üst düzeyde 40-50 bin kişi olası bir cumhurbaşkanı değişiminde birkaç gün içerisinde değişmek zorunda. 1800 kişi galiba cumhurbaşkanı ile hemen değişmesi gereken. Bu 40-50 bin kişinin yardımcılarını, taşra teşkilatını vesaire dikkate aldığımızda birkaç yüz bin insandan bahsediyoruz.

Şimdi bir iktidar değişikliği sırasında devlet bu seçimi yapıyorsa, milletvekili seçimlerini yüzde 1-2 etkileyebiliyor. Tüm dünyada bu vardır, bizde de etkileniyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde etkisi daha fazla oluyor. En azından bu bir faktör.

Bunun ötesinde tutukluların yakınlarını etkilemek, güneydoğudaki oyları etkilemek, iltica etmiş vatandaşların oylarının sayılması gibi birçok konu var. Yani devletin yüzde 2’yi devletin manipüle edebilmesi çok kolay aslında. Türkiye seçimleri yapabilen bir ülke ama seçim manipülasyonu da yapılıyor Türkiye'de."

"ÜZÜLMEZ OLUR MUYUZ!"

Kuşoğlu, geçen seçimlerin kendi ifadelerine göre Kılıçdaroğlu'nun elinden hile ile alınıp şu anda da CHP'nin başına butlan olarak atanması ile toplum karşısındaki imajlarına üzülüp üzülmediği sorusuna, "Üzülmez olur muyuz!" şeklinde yanıt verdi.