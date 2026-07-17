Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu 'Kurultayı en kısa sürede yapacağız' dedi ama... Mart 2027'yi işaret etti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığını yapan Bülent Kuşoğlu, en kısa sürede partiyi kurultaya götüreceklerini ancak bu kurultayın en geç Mart 2027'de olabileceğini söyledi.

"KURULTAY EN GEÇ MART 2027'DE"

HaberTürk yayınında soruları yanıtlayan butlan yönetimi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, kurultay için en geç Mart 2027'yi işaret etti.

Bülent Kuşoğlu eylül ayında başlatacaklarını söylediği kurultay sürecine dair şunları söyledi:

"Açıklamamız var. Eylülden itibaren kurultay sürecini başlatacağız. En kısa zamanda da kurultayımızı yapacağız. 'En kısa zaman' dememin sebebi şu: Biraz önce mutlak butlanın sebebini açıklarken 38’inci Kurultay’ın kurallara, usule ve etiğe uygun yapılmaması nedeniyle iptal edildiğini söylemiştim. Mahkeme kararına göre 38’inci Kurultay öncesine dönülecek ve oradaki seçilmiş yönetim gelecek. Bu arada biliyorsunuz, mutlak butlan kararı çıkana kadar iki olağanüstü ve bir olağan kurultay yapıldı. Mahkeme bunları da saymıyor, geçerli kabul etmiyor. Şimdi bir tane daha yapsak olmayacak. Biraz önce konuştuk, dosya Bölge Adliye Mahkemesinden Yargıtay’a henüz yeni gitti. Geçerli olmasını teminen 'En kısa sürede.' diyoruz. Bunu hukukçular çok daha iyi bilecektir ama ben önümüzdeki aralık-şubat, en geç mart döneminde yapılabileceği kanaatindeyim. Yapılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü mevcut kadroyla ve örgütlerle de yapılamaz deniyor. Onun için mahalle delegesinden itibaren örgütlerde değişikliğe gitmemiz gerekiyor."

"KILIÇDAROĞLU'NA HALKTAN BİR TEPKİ YOK"

Kılıçdaroğlu'nun halktan tepki gördüğü söylemlerinin sorulması üzerine Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'na yönelik halktan bir tepki olmadığını savunarak şu yanıtı verdi:

"Halkta, kamuoyunda öyle bir tepki yok. Bu karardan sonra iki kere İstanbul’a gittik, geldik. Ankara’da zaman zaman bazı etkinliklere katılıyoruz. Ben çok büyük bir sevgi seli gördüm. Vatandaşların koşarak gelmesi, fotoğraf çektirmek istemesi, sarılması... Bunların bazıları da yayımlandı. Gerçekten durum böyle. Ama sosyal medyada öyle para harcanmış, medyada Kemal Bey maalesef öyle olumsuz bir şekilde takdim edilmiş ki partiden bir grup böyle görüyor. Sosyal medyada görüyorsunuz. Sürekli hakaret ediliyor, küfrediliyor, affedersiniz. Sürekli profesyonelce hedef alınıyor. Tabii bunlar özellikle yapay zekâyla yapılan işler. Kötü gösterilmeye çalışılıyor, çalışılmış. Bununla ne murat ediliyor, onu da anlamak mümkün değil. Böyle bir politikayla iktidar olmak da mümkün değil." (ANKA)