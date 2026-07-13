Kılıçdaroğlu'nun 'naylon fatura' diyerek sahip çıktığı iddia asılsız çıktı: 18 milyon değil 18 bin lira

CHP Malatya İl Başkanlığına mutlak butlan yönetimi tarafından atanan Hakan Satılmış, Battalgazi Gazetesi için 3 milyonu KDV olmak üzere toplamda 18 milyon TL'lik fatura kesildiğini öne sürmüştü. Satılmış'ın bu iddiaları, mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da sahiplenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "NAYLON FATURA" DİYEREK SAHİPLENDİĞİ İDDİA ASILSIZ ÇIKTI

TV100'e konuk olan Kılıçdaroğlu, "Bir il başkanını görevden aldık, 40 gazete için 10-20 milyon lira para vermişler. Yarın açıklayacaklar arkadaşlar. Belli ki naylon fatura. Bunlar olmaz. Partinin ahlakıyla uyuşmayan kişileri arındıracağız." ifadelerini kullandı.

18 MİLYON DENİLEN 18 BİN LİRA ÇIKTI

Fakat Kılıçdaroğlu'nun da sahiplendiği iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. 11 Aralık 2025'te kesilen faturada, söz konusu alım için toplam ödemenin vergiyle birlikte 18 milyon TL değil, 18 bin TL olduğu görüldü.

Gazetenin imtiyaz sahibi ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Satılmış Başkan, geçtiğimiz hafta beni, 11 Aralık 2025 tarihinde sehven hatalı düzenlenen bir faturayla ilgili telefonla aramıştır. Kendisine açıkça ifade ettiğim üzere; söz konusu faturada gazetenin birim fiyatı yanlış yazılmış, hata daha sonra mali müşavir tarafından fark edilmiştir. Ancak Vergi Usul Kanunu kapsamında itiraz süresi geçmiş olduğundan, kurumumuz ve CHP İl Başkanlığı bu hatalı faturayı muhasebe kayıtlarına almamış, işlem görmemiştir.

Dahası, CHP Malatya İl Başkanlığı, hatalı faturanın numarasını da belirterek banka aracılığıyla gerçek tutar olan 18 bin TL'yi tarafımıza ödemiştir. Yani ortada ne 18 milyon liralık bir ödeme ne de kamuoyuna yansıtıldığı gibi herhangi bir usulsüzlük bulunmaktadır. Buna rağmen Satılmış başkan, konunun gerçek mahiyetini benden dinlemiş olmasına rağmen yaklaşık bir hafta sonra basına ve kamuoyuna '18 milyon liralık fatura bulduk' şeklinde gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapmıştır."