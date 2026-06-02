Kılıçdaroğlu'nun işçi kıyımına sendikadan tepki: Hukuk ve toplu sözleşme yok sayılmıştır

CHP Genel Başkanlığı görevine mahkeme kararı ile getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yönetimi devraldığı günden itibaren CHP Genel Merkezi çalışanlarından birçok işçiyi işten çıkardı. İşçiler resmi bir görüşme olmadan SMS ile bilgilendirildiler. Ayrıca Kod-48 verilerek iş akdi feshedilen personellerin bulunduğu da öğrenildi.

Bayram öncesi 24 çalışanın işine son verildi. Bayram süresince ise yaklaşık 10 personel daha tazminatsız şekilde çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, işten çıkarmaların yeniden incelenebileceğini ifade etti.

İşçilerin adına toplu iş sözleşmesi imzalayan işçi temsilcisi Tez-Koop-İş ise işten çıkarmalara tepki gösterdi. Açıklamada "Henüz hukuki statüsü kesinleşmemiş, “tedbiren” görevlendirilmiş bir geçici yönetimin, ilk iş olarak uzun yıllardır yerleşiklik kazanmış, sendikalı ve güvenceli istihdam süreçlerine müdahale etmesi; kurum hafızasını yok etmeye çalışması ve işçi kıyımına girişmesi en temel hukuk ilkelerinin açık ihlalidir" ifadeleri kullanıldı.

Sendikadan şu şekilde açıklama geldi: