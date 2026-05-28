Kılıçdaroğlu’nun heyeti dış politikayı övünce AKP'liler "Bravo"yu patlattı

Kılıçdaroğlu'nun heyeti ilk AKP'yi ziyaret ett Ali Fazıl Kasap’ın Somali ve Afrika ülkelerine ilişkin sözleri dikkat çekti. AKP’li Hüseyin Yayman, Kasap’a “Bravo” karşılığını verdi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirildiği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu heyet, bayramlaşma programı kapsamında AKP’yi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu heyetine, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap başkanlık etti. AKP Genel Merkezi’ne giden heyeti, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman karşıladı.

Ziyarette, Türkiye’nin Somali ve Afrika ülkeleriyle ilişkileri de gündeme geldi. Kasap, Türkiye’nin bu ülkelerdeki faaliyetlerine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu.

BRAVOYU KAPTILAR

Bir dönem hekim olarak Somali’de çalıştığını belirten Kasap, Türkiye’nin Somali ve Afrika ülkelerinde büyük bir saygınlığı olduğunu söyledi. Kasap, bu etkinin artırılması gerektiğini ifade ederek "Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir" dedi.

Kasap’ın sözleri üzerine AKP’li Hüseyin Yayman, "Bravo" karşılığını verdi.

AKP'DEN YAKINLAŞMA MESAJI

Yayman, bayram ziyaretinin siyasi açıdan önemli olduğunu belirtti. Yayman, iki parti arasındaki temasın yalnızca Türkiye’de değil, çevre coğrafyalarda da karşılık bulduğunu savundu.

Yayman, "Bizim içerdeki bu yakınlaşmamız, milletimize moral veriyor. Dolayısıyla bu dışarıdan da bakıldığında komşu coğrafyalarda, Bağdat'tan, Şam'dan, Tahran'dan, Afrika'dan bakıldığında sevinçle karşılanıyor" diye konuştu.