Kılıçdaroğlu'nun eski yol arkadaşları da isyan bayrağını çekti

Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine atanmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na Levent Gök, Haluk Koç ve İlhan Cihaner gibi CHP'li isimler sert tepkiler gösterdi.

KOÇ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yaptığı dönemde CHP Parti Sözcülüğü görevini üstlenen Haluk Koç, isim vermeden Kılıçdaroğlu'na veryansın etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurultayın iptaline yönelik verdiği karar sonrası tartışmalar sürerken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Haluk Koç, CHP gövdesinin Özgür Özel'in yürüttüğü demokrasi mücadelesinin yanında olduğunu ifade etti.

Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP gövdesi Özgür Özel’in verdiği demokrasi mücadelenin yanındadır. Bizleri vaktinde kandıran, sahte adalet yürüyüşü yapan, gaflet içinde olanlara hiçbir hakkımı helal etmiyorum."

GÖK: ÖZEL İLE BOMBALARIN ALTINDA DARBEYE KARŞI BİRLİKTE DİRENDİK

Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmadaki 'FETÖ' sözlerine Levent Gök de tepki gösterdi.

"Anlamsız ve boş bir tartışma için ifade etmek isterim ki,15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde, TBMM’de partimizin o zamanki Grup Başkanvekilleri olarak Sayın Özgür Özel ile bombaların altında darbeye karşı birlikte direndik. Nokta."

Gök, aynı zamanda CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesine de şöyle tepki göstermişti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne polis ve gazla girilmesi kabul edilemez. Partimizde asıl olan dayanışma ve birlik içinde demokratik yarıştır. Bir an önce yapılacak kurultay ile bu tartışmanın içinden çıkılmalıdır."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Merkezi'ne butlan kararı ile atanan Kılıçdaroğlu, "Arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum." demişti.

CİHANER, KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, CHP’nin seçilmiş lideri hakkındaki FETÖ imalarına tepki gösterdi.

Cihaner, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Enis Uludemir’in Özgür Özel’e yönelik iddialarına dair "Bir meczubun tutarsız saçmalamaları" ifadesini kullandı.

“Bir meczubun tutarsız saçmalamalarından hareketle sayın Özel’e Fetullahçılık imasında bulunmak akıl, vicdan ve mantık dışı bir girişimdir” diyen Cihaner, mutlak butlan ile CHP’nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Cihaner, Kılıçdaroğlu'nun “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum” ifadelerinde kimi kastettiği açıklaması gerektiğini söyledi.

"ŞİMDİ TOP SAYIN KILIÇDAROĞLU’NDADIR"

Cihaner, X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir meczubun tutarsız saçmalamalarından hareketle sayın Özel’e Fetullahçılık imasında bulunmak akıl, vicdan ve mantık dışı bir girişimdir. İktidar ve tüm aygıtları bile bunun böyle olmadığını/olamayacağını bilir. Bu tartışmayı başlatanlar bilerek/bilmeyerek iktidara karşı ana eleştiri başlıklarından birisini devre dışı bırakarak tartışmayı bu konuda en rahat konumdaki partimiz CHP içerisine taşımışlardır. Gözünü karartmış, AKP’ye angaje yargı mekanizmasına alan açmışlardır. Yapılanlar asıl fail olan AKP lehine bir çeşit “aklama” operasyonuna dönüşmüştür. Şimdi top sayın Kılıçdaroğlu’ndadır. Konuşmasında geçen ve tartışmayı başlatan: "Arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.” sözlerindeki “sinsice sızan FETÖ ajanları, gafiller” kimlerdir? Bu kanaate varmasındaki "kriterleri" iktidar ve kendi yanında bulunanlar için de kullanabilecek midir?”