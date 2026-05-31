Kılıçdaroğlu'nun 'butlan' kıyımı sürüyor: İşten çıkarıldığını SMS ile bildirdiler

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkemenin “mutlak butlan” kararı vermesinin ardından parti yönetiminde yeni bir süreç başladı. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iade edildiği belirtildi.

Kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde bazı personelin iş akitlerinin feshedildiği iddia edildi. İşten çıkarılan çalışanlara ilişkin bildirimler yapılırken, bazı personeller işten çıkarıldığını kısa mesaj yoluyla öğrendi.

İşten çıkarılanlardan biri de Gülümhan Gülten oldu. Gülten, Genel Sekreterlik Koordinatörü olarak görev aldığı işinden çıkarıldığını gelen SMS mesajı ile öğrendi. Gönderilen mesajda "4-A KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIGINIZ 48 NEDENIYLE, 31.05.2026 TARIHLİ ISTEN AYRILIS BİLDİRİMİNİZ İSVEREN TARAFINDAN YAPILMISTIR. SAGLIKLI VE GÜVENLİ GÜNLER DİLERİZ." ifadeleri kullanıldı.

Gülten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’nin seçilmiş genel başkanının Özgür Özel olduğunu savunarak, Özel ve ekibiyle çalışmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Gülümhan Gülten sosyal medya hesabından işten çıkarıldığını şu ifadelerle duyurdu:

"Onur nişanımdır!

Hep tarihin doğru tarafında durmaya çalıştım çok şükür. CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’dir. Onunla ve tüm kadrolarıyla çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum. Her şey onlarla tek bir gün birlikte çalışmaya değer. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek!"

NİKAH ŞAHİTLİĞİNDEN İŞTEN ÇIKARMAYA

Fotomuhabir Alperen Kaya da işine son verilen çalışanlar arasında yer aldı. Kaya, CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde göreve başlamış ve Kılıçdaroğlu nikâh şahitlerinden biri olmuştu.

Konuya ilişkin CHP yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.