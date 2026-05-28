Kılıçdaroğlu'nun buluşmasına otobüs seferleri başlattılar! Bindirilmiş kıtalar eleştirisi...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs’taki Ankara buluşması için çevre illerden otobüs kaldırılması tartışma yarattı. Daha önce CHP Lideri Özgür Özel’in mitinglerine “bindirilmiş kıta” eleştirisi yapan Kılıçdaroğlu'na yakın isimler yeniden gündeme geldi.
Tartışmalı mutlak butlan kararı ile dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşecek olan 'Halk buluşması için' başka illerden otobüs seferleri düzenlendiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu destekçileri 'Bindirilmiş kıtalar' diyerek CHP Lideri Özgür Özel'in mitinglerine katılım olmadığı son 1 yıldır sık sık dile getirmesi nedeniyle bu hareket tartışma konusu oldu.
ÇEVRE İLLERDEN KATILIM HAZIRLIĞI
Kılıçdaroğlu’na yakın çevrelerin Ankara’daki buluşma için çevre illerden otobüs kaldırdığı paylaşımlar ile görüldü.
Hatta Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın için yapılan paylaşımı da açıkça paylaştı:
"BİNDİRİLMİŞ KITA" ELEŞTİRİSİ YAPIYORLARDI
Kılıçdaroğlu destekçilerinin daha önce CHP Lideri Özgür Özel'in mitingleri için “kalabalıklar taşınıyor” ve “örgüt inanmıyor” yönünde söylemler kullanması, Ankara buluşması öncesinde yeniden gündeme geldi.
“Son bir yıldaki mitinglere bindirilmiş kıta’ diyenlerin bugün bunu yapması her şeyi anlatıyor" yorumları da sosyal medyadan yapıldı.
HEDEFLERİ DE 15 BİN KİŞİYMİŞ
Ankara’daki buluşma için yaklaşık 15 bin kişilik katılım hedeflendiği öne sürüldü.
Gözler 30 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak bayramlaşma programlarına çevrildi.
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde buluşma yapacakken aynı saatte aynı gün de CHP Lideri Özgür Özel Güvenpark'ın karşısındaki CHP Ankara İl Başkanlığı'nda halk buluşması gerçekleştirecek.