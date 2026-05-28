Kılıçdaroğlu'nun buluşmasına otobüs seferleri başlattılar! Bindirilmiş kıtalar eleştirisi...

Tartışmalı mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs’ta Ankara’da düzenleyeceği “Halk Buluşması” için başka illerden otobüs seferleri organize edildiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu destekçilerinin, CHP Lideri Özgür Özel’in mitinglerine katılımı uzun süredir “bindirilmiş kıtalar” sözleriyle hedef alması da bu hamle ile hatırlandı.

ÇEVRE İLLERDEN KATILIM HAZIRLIĞI

Kılıçdaroğlu’na yakın çevrelerin Ankara’daki buluşma için çevre illerden otobüs kaldırdığı paylaşımlar ile görüldü.

Hatta Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın için yapılan paylaşımı da açıkça paylaştı:

Aydın’dan Genel Merkezimize bayramlaşmaya gidiyoruz.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmak üzere Aydın’dan yoğun katılımla Ankara’da olacağız.

29 Mayıs Cuma günü yola çıkacak, 30 Mayıs Cumartesi günü Genel Merkezimizde yol arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz.

İlçelerimizden katılım sağlamak isteyen örgütümüz ve yol arkadaşlarımız, ilçe sorumlularımızla iletişime geçerek kayıt yaptırabilirler.

Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla Genel Merkezimizde

"BİNDİRİLMİŞ KITA" ELEŞTİRİSİ YAPIYORLARDI

Kılıçdaroğlu destekçilerinin daha önce CHP Lideri Özgür Özel'in mitingleri için “kalabalıklar taşınıyor” ve “örgüt inanmıyor” yönünde söylemler kullanması, Ankara buluşması öncesinde yeniden gündeme geldi.

“Son bir yıldaki mitinglere bindirilmiş kıta’ diyenlerin bugün bunu yapması her şeyi anlatıyor" yorumları da sosyal medyadan yapıldı.

HEDEFLERİ DE 15 BİN KİŞİYMİŞ

Ankara’daki buluşma için yaklaşık 15 bin kişilik katılım hedeflendiği öne sürüldü.

Gözler 30 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak bayramlaşma programlarına çevrildi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde buluşma yapacakken aynı saatte aynı gün de CHP Lideri Özgür Özel Güvenpark'ın karşısındaki CHP Ankara İl Başkanlığı'nda halk buluşması gerçekleştirecek.