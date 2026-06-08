Kılıçdaroğlu'ndan Grup Toplantısı için bin 200 kişilik liste

Mahkeme kararıyle CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü saat 13.30'da TBMM'de partisinin grup toplantısı için bin 200 kişilik liste hazırladığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GRUP TOPLANTISI HAZIRLIĞI

'Mutlak butlan' kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in, CHP grubuna başkanlık edeceklerini açıklamalarının ardından tüm gözler salı günkü toplantıya çevrildi.

Seçilmiş yönetimin Kılıçdaroğlu'nun konuşma talebini reddetmesinin ardından 'mutlak butlan' heyeti, TBMM'ye Grup Toplantısı için bir yazı göndermişti.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanlığı’na gönderdiği resmi yazıda, "CHP Meclis Grup Toplantısı'nın 4. Yasama Yılı 28. Birleşimi, 09.06.2026 Salı saat 13.30'da TBMM CHP Grup Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım grup toplantısına katılmak üzere TBMM'ye gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen ziyaretçilerimizin Kurul Toplantı Salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım" ifadelerine yer verildi.

BİN 200 KİŞİLİK LİSTE GÖNDERİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla göreve gelen Kılıçdaroğlu heyetinin, bu yazıya ek olarak yaklaşık bin 200 kişinin isminin yer aldığı bir listeyi de TBMM Başkanlığı’na sunduğu öğrenildi.

T24'ün haberine göre, CHP’nin grup toplantılarını yaptığı salonun toplam kapasitesinin yaklaşık 600 kişilik olduğu ve salona sığmayanların bahçe kısmında beklemek zorunda kalacağı kaydedildi.

Özel ve ekibinin salonu kullanamamaları durumunda, grup toplantısını bahçede yapabilecekleri de iddialar arasında yer alıyor.