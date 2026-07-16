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Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş ısrarı: Ziyaret için başvuru yapacak

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmek için önümüzdeki günlerde resmi başvuruda bulunacağını açıkladı.

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Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş ısrarı: Ziyaret için başvuru yapacak
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşcezaevinde ziyaret etmek için önümüzdeki günlerde resmi başvuruda bulunacağını söyledi.

Sarı, "Henüz bir başvuru yapılmadı, önümüzdeki günlerde bunun başvurusu yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyaret edeceği yönündeki plan ilk olarak haziran ayında gündeme gelmişti. Ancak DEM Parti kaynakları, Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'nu ziyaretçi olarak kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

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Buna karşın CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Demirtaş'ın olumsuz yaklaşımına ilişkin iddialara rağmen Kılıçdaroğlu'nun ziyaret planının sürdüğünü belirtmişti.

Demirtaş, geçen ay yaptığı, çözüm sürecine dair önerilerde bulunduğu yazılı açıklamasında mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirmişti.

"Sayın Cumhurbaşkanı eğer ilkeli, ahlaki, adil uzlaşmaların kapısını aralayacaksa tüm olup bitenlere bir nokta koyup butlandan, kayyumdan, tutukluluklardan medet umanlara da prim vermeyerek yeni başlangıçlara fırsat sunabilmelidir"

Kılıçdaroğlu'nun cezaevi ziyareti için yapılacak başvurunun ardından, Demirtaş'ın görüşmeyi kabul edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu Cezaevi
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