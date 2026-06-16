Kılıçdaroğlu'na kendi köyü ve akrabaları bile sırtını döndü! "Emekli ol evde otur"

CHP’de “mutlak butlan” kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna dönmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu’na memleketi Tunceli’den sert tepki geldi. 2023 seçimlerinde büyük destek aldığı kentte, özellikle doğduğu Nazımiye’ye bağlı Ballıca Köyü’nde yurttaşlar Kılıçdaroğlu’nun dönüş biçimini doğru bulmadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun akrabası olduğunu belirten bir yurttaş ise tepkisini, “Emekli olmalı, evde oturmalı” sözleriyle dile getirdi.

CHP’de “mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi, memleketi Tunceli’de farklı tepkilere yol açtı. Kentte konuşan birçok yurttaş kararı eleştirirken, Kılıçdaroğlu’na destek verenler de sürecin hukuki zeminde yürütülmesi gerektiğini savundu.

CHP'YE ATANINCA O İŞ İNSANI AFİŞ BASTIRDI

BBC Türkçe'den Hilken Doğaç Boran ve Aynur Tekin'in haberine göre; Tunceli’de bir süre önce “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu” yazılı billboardlar dikkat çekti. Afişlerin, 21 Mayıs’ta verilen “mutlak butlan” kararı sonrası hazırlandığı belirtildi.

Tunceli Valiliği’ne göre billboardlar, Kılıçdaroğlu’na destek veren bir iş insanı tarafından hazırlatıldı. Afişler yaklaşık bir hafta sonra kaldırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yaklaşık 70 bin seçmenin kayıtlı olduğu Tunceli’de oyların yüzde 83’ünü aldı.

MEMLEKETİNDEN TEPKİ BÜYÜK

Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden CHP’nin başına dönmesi, memleketinde tartışma yarattı. Kentte konuşan birçok kişi, Kılıçdaroğlu’na saygı duyduğunu ancak dönüş biçimini doğru bulmadığını söyledi.

Kendini CHP üyesi olarak tanıtan Hacer Bulut, "Bu şekilde gelmesini tasvip etmiyorum, onu kınıyorum" dedi.

Daha önce Kılıçdaroğlu ve CHP adına seçim kampanyalarında çalıştığını belirten Bulut, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Kendi hemşehrimden bunu beklemiyordum. Ona yakıştıramadım. Bu bana göre zorbalıktır. Hakkıyla gelmeliydi."

Tunceli merkezde pazar tezgahı işleten Şükran Altun da Kılıçdaroğlu’na kırgın olduğunu söyledi:

"HERKES ONA KIRGIN"

"Ben de Kureyşanlıyım, Kılıçdaroğlu öz akrabam ama [yaptığına] yanlış diyoruz. Kötü bir insan değil ama bu konuda yanlış yaptı ve tepkiliyiz. Bu pazardaki herkes ona kırgın."

İsmini vermek istemeyen 65 yaşındaki bir kadın ise Kılıçdaroğlu’na duyduğu saygıyı koruduğunu ancak karar sonrası yaşananları doğru bulmadığını söyledi:

"[Bu olaydan önce] onun ayaklarının altına kesilirdim, yine de saygımı bozmam ama yapmayacaktı"

Üniversite öğrencisi Bahar Kurşun da Kılıçdaroğlu’nun dönüşünü eleştirdi. Kurşun, siyasette yeni isimlere alan açılması gerektiğini söyledi:

"Gençlere fırsat verilmesinden yanayız. Çünkü sürekli aynı yüzleri görmekten ve sürekli aynı fikirlerin odağı olmaktan sıkılmış vaziyetteyiz"

Kılıçdaroğlu’nun doğduğu Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde de benzer görüşler öne çıktı. Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinde yaklaşık üç bin seçmenin bulunduğu ilçede oyların yüzde 86’sını almıştı.

İlçede konuşan birçok kişi, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Ancak aynı kişiler, kendisine duydukları saygının sürdüğünü de vurguladı.

"GÖZDEN DÜŞTÜ"

Hanife Kaya, Kılıçdaroğlu’nun adını duyduğunda "gerçekten üzgünüz" dedi.

Kaya, Kılıçdaroğlu’na geçmişte haksızlık yapıldığını düşündüğünü ancak bugünkü tavrını doğru bulmadığını söyledi:

"Biz Kılıçdaroğlu'na yapılan haksızlıkların da karşısındayız. Ona da haksızlık yapıldı. Ama şu dönemde yaptıklarını doğru bulmuyoruz. "Kılıçdaroğlu çok değerliydi. O zaman herkes onu destekliyordu. Ama şu an gerçekten gözden düştü."

KÖYLÜSÜNDEN DE TEPKİ VAR

Nazımiye’nin ardından Kılıçdaroğlu’nun doğduğu Ballıca Köyü’nde de yurttaşlarla konuşuldu. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki köyde, Kılıçdaroğlu’nun doğduğu ve bugün yıkık halde bulunan aile evinin bulunduğu belirtildi.

Köyde yaşayan Cemile Hanım, Ballıca’da doğup büyüdüğünü, daha sonra çalışmak için Almanya’ya gittiğini ve emekli olduktan sonra köyüne döndüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu’nun uzaktan akrabası olduğunu belirten Cemile Hanım, sürece sert tepki gösterdi: