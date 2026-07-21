Kılıçdaroğlu'ndan kontrollü iş hanı gezisi! Çalınan davul zurna tüm sesleri bastırdı

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Sık sık dışarı çıkıp dolaşamadığı konusunda eleştiriler alan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da esnafların merkezi olan Ulus Rüzgarlı'ya gitti.

Kılıçdaroğlu, çarşıdaki iş yerlerini tek tek dolaşmak yerine bir esnafın ofisi andıran iş yerinde basın mensuplarına görüntü verdi.

İş yerinin duvarlarında bulunan Kılıçdaroğlu portreleri dikkat çekti. Ziyareti paylaşan ajanslar, görüntüleri 'esnaf' ziyareti olarak paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan esnaf, sık sık CHP vekilleri Deniz Demir ve Semra Dinçer ile iletişimde olduğunu kaydetti.

SADECE BİR ESNAF İLE GÖRÜŞTÜ! 3 DAKİKA 15 SANİYE SÜRDÜ

Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği ofisin ardından esnaf ziyareti yapmak istedi. Kılıçdaroğlu'nun tüm iş hanını gezmesi sadece 3 dakika 15 saniye sürdü.

Kılıçdaroğlu sadece tek bir esnaf ile görüştü. Kılıçaroğlu, soruları yanıtlamadı.

ÖZGÜR ÖZEL ULUS'A GİTTİĞİNDE ADIM ATACAK YER BULAMAMIŞTI

CHP Lideri Özgür Özel, geçtiğimiz ay Ulus'a gidip esnaf ziyaretin bulunmuştu. Özel, adım atacak yer bulamamıştı. Ulus Pazarı'na girdiği an vatandaşların oğun ilgisi ile karşılan Özel, esnafların dükkanlarını tek tek gezip konuşmuştu.

Özel, "Allah'a şükür, partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var." demişti.