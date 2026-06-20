Kılıçdaroğlu 'pişman değilim' demişti: DEM Partili isimden Demirtaş tepkisi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından televizyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde verdiği oy konusunda pişman olmadığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU: "PİŞMAN DEĞİLİM"

Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Defalarca ziyaret ettim. Haksızlık yapıldığını biliyorum" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, bu süreçte Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için verdiği oydan pişman olmadığını vurguladı.

SAKIK'TAN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine DEM Partili Sırrı Sakık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Sakık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kim ve ne olduğunu ben biliyordum ve bunu ifşa ettiğim için linç yedim zamanında. Senin iftiralarına da maruz kaldım. Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzenbazsın. Esas biz pişmanız sana destek verdiğimiz için. Senin gibi tek doğru tarafı olmayan birine gidip oy verdik. Ve siyasi hayatımın en büyük hatası sana gidip oy istemektir!"

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce CHP Genel Başkanı olduğu dönemde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde mecliste yapılan oylamaya katılmış ve bu kararı desteklemişti.