Kılıçdaroğlu için seçime girecekmiş gibi afiş bastırdılar

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın talimatıyla polisin girdiği CHP Genel Merkezi’nde destekçilerine hitap edecek. Kılıçdaroğlu için hazırlanan afişlerde “Temiz siyaset, güçlü Cumhuriyet” ve “Kahraman Kemal” sloganları kullanıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin verdiği tartışmalı “mutlak butlan” kararı sonrası Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne gidecek.

Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma için hazırlıklar sürüyor. Kılıçdaroğlu'na destekçi toplamak için de çevre illerden otobüsler kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu cephesinin CHP Lideri Özgür Özel'in mitingleri için 'Bindirilmiş kıtalar' eleştirileri yapması da bu otobüs seferleri ile hatırlandı.

ADAYIM DEMİYOR AMA ADAY GİBİ AFİŞLERİ VAR

Kılıçdaroğlu adına da afişler hazırlandı. Hazırlanan afişlerde farklı sloganlar kullanıldı. Afişlerin bir bölümünde “Temiz siyaset, güçlü Cumhuriyet” ifadesi yer alırken, diğerlerinde ise “Yalnız değilsin, seninleyiz Kahraman Kemal” sloganı kullanıldı. Programın cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bayramlaşma programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, kurultayın Yargıtay süreci tamamlanmadan gerçekleştirilemeyeceğini savundu.

Gazetecilerin “Kurultayda aday olacak mısınız?” sorusuna ise net bir yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu, bu konuda açıklama yapmadı.