Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Kılıçdaroğlu heyetinden bir hamle daha: CHP Gençlik Kolları'nın Facebook hesabına el konuldu

Kılıçdaroğlu heyetinden bir hamle daha: CHP Gençlik Kolları'nın Facebook hesabına el konuldu

CHP Gençlik Kolları, Facebook hesabında mahkeme kararıyla göreve gelen yönetim tarafından el konulduğunu açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kılıçdaroğlu heyetinden bir hamle daha: CHP Gençlik Kolları'nın Facebook hesabına el konuldu

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP heyetinin, partinin gençlik kollarının Facebook hesabına el koyduğu açıklandı.

CHP Gençlik Kolları'nın X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, mevcut yönetimin Facebook hesabına erişiminin, göreve gelen 'mutlak butlan' yönetimi tarafından engellendiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu heyetinin Facebook hamlesi sürüyor: CHP Kadın Kolları'nın hesabına el konulduKılıçdaroğlu heyetinin Facebook hamlesi sürüyor: CHP Kadın Kolları'nın hesabına el konuldu

"FACEBOOK HESAPLARIMIZDAKİ PAYLAŞIMLARI DİKKATE ALMAYINIZ"

"CHP Gençlik Kolları’nın resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımlar seçilmiş parti yönetimi ve seçilmiş Gençlik Kolları’nı temsil etmemektedir." denilen açıklamada şu uyarı yapıldı:

"Facebook hesaplarımızdaki paylaşımları dikkate almayınız."

Kılıçdaroğlu heyetinden bir hamle daha: CHP Gençlik Kolları'nın Facebook hesabına el konuldu - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Facebook Mutlak butlan CHP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro