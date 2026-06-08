Halk TV Siyaset Kılıçdaroğlu heyetinden bir hamle daha: CHP Gençlik Kolları'nın Facebook hesabına el konuldu

Kılıçdaroğlu heyetinden bir hamle daha: CHP Gençlik Kolları'nın Facebook hesabına el konuldu CHP Gençlik Kolları, Facebook hesabında mahkeme kararıyla göreve gelen yönetim tarafından el konulduğunu açıkladı.