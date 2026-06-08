Kılıçdaroğlu heyetinden bir hamle daha: CHP Gençlik Kolları'nın Facebook hesabına el konuldu
CHP Gençlik Kolları, Facebook hesabında mahkeme kararıyla göreve gelen yönetim tarafından el konulduğunu açıkladı.
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Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP heyetinin, partinin gençlik kollarının Facebook hesabına el koyduğu açıklandı.
CHP Gençlik Kolları'nın X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, mevcut yönetimin Facebook hesabına erişiminin, göreve gelen 'mutlak butlan' yönetimi tarafından engellendiği belirtildi.
"FACEBOOK HESAPLARIMIZDAKİ PAYLAŞIMLARI DİKKATE ALMAYINIZ"
"CHP Gençlik Kolları’nın resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımlar seçilmiş parti yönetimi ve seçilmiş Gençlik Kolları’nı temsil etmemektedir." denilen açıklamada şu uyarı yapıldı:
"Facebook hesaplarımızdaki paylaşımları dikkate almayınız."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi