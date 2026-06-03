Kılıçdaroğlu'nun gündeminde seçim de yok kurultay da! "Bu parti İnönü'den beri iktidar olmadı"

CHP’ye tartışmalı mutlak butlan kararına karşı CHP delegeleri iki günde rekor sayıda imza verse de Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya kapıyı kapattı.

Muharrem Sarıkaya'nın aktardığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu " Ben de kurultay istiyorum. Kurultay yapılmayacak demiyordum ki… Parti kirlilikten arındırmadan kurultaya gidilmesi doğru mu? Bu kişiler para ile iş yaptı." diye konuştu.

SEÇİM ZAFERİNE DE KAPIYI KAPATMIŞ

Kılıçdaroğlu ve yakın çevresiyle yaptığı görüşmeleri Yetkinreport'ta kaleme alan Muharrem Sarıkaya'nın aktardıkları, Kılıçdaroğlu'nun sadece kurultaya değil seçim zaferine de kapıyı kapattığını ortaya koydu.

CHP'ye atanan Kılıçdaroğlu "Bu parti İnönü dönemi hariç, tek başına hiç iktidar olmadı. Ama bu sürede hiç kimse ahlaki yönden partiye tek kelime edemedi. Ahlaki üstünlüğünü ve dürüstlüğünü hiçbir zaman kaybetmedi." dedi.

HALKIN ÖFKESİNİ GÖRÜYOR, BİLİYOR AMA KULAK TIKIYOR

Kılıçdaroğlu’nun vatandaşın tepkisine ilişkin şunları sarf ettiği öğrenildi:

“Toplum ilk başta tepki gösterebilir. Ama onlar bunu yapıyor diye biz arınmaktan vaz mı geçeceğiz? Temiz olmayan, kirli insanları partide mi tutalım? Bu mu isteniyor? Ben hepsini temizleyeceğim.”

"BEN ERDOĞAN'IN KONTROLÜNE NİYE GİREYİM"

Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile yakınlaşma eleştirilerine de yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun bu konuda şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Beni Erdoğan ile diyalog kurmakla suçluyor. Oysa Bülent Arınç üzerinden diyalog kurmaya çalışan kendisiydi. Ben çıkıp müzakere değil, mücadele lazım demedim mi? Ben Erdoğan’ın kontrolüne niye gireyim? Bana diyorlar ki bayramlaşma konuşmasında iktidara laf etmedi… Söyledim ya, 418 milyarı, 128 milyarı, 5’li çeteyi. Müzakere değil mücadele etmek lazım dedim yine.””

Kılıçdaroğlu’nun, Mahir Polat’ın TGRT’ye teşekkür etmesini de doğru bulmadığı aktarıldı:

“Mahir Polat arkadaşımızın TGRT’ye teşekkür etmesi yanlıştı. Benim yakınlığım yok.”

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmelerde, “Kurultaya gitmeyeceğim demiyorum ki, tedbir olduğu sürece, bu şartlarda gidemeyiz diyorum” dediği aktarıldı.

Yargıtay’a yapılan başvuruların geri çekilmesiyle tedbir sürecinin sona erebileceği hatırlatıldığında ise Kılıçdaroğlu’nun şu yanıtı verdiği belirtildi:

“Tamam kurultayla gideceğim. Ama parti kirlilikten arınmadan, hırsızlar partiden temizlenmeden kurultaya gidilmesi doğru mu? Bakın bakalım önceki yönetimin yanında olan isimlere. Nasıl zenginleşmişler bir anda? Savcılık şimdi yakınlarının da malvarlıklarının araştırılmasını MASAK’tan istedi. Bakalım neler çıkacak?”

Sürecin uzayacağı yönündeki değerlendirmelere karşı da Kılıçdaroğlu’nun, “Dijital çağda uzun sürmez, bir ay içinde hepsi ortaya çıkar; o zaman bakalım kim ne diyecek?” dediği aktarıldı.

"BUTLAN ÇIKINCA SÖZÜMDE DURDUM"

Kılıçdaroğlu’nun, mutlak butlan kararından önce bazı CHP’li isimlerle yaptığı görüşmeyi de yakın çevresine anlattığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptığı aktarıldı:

Butlan kararı çıkmadan önce Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Başkanı), Vahap Seçer (Mersin Büyükşehir Başkanı) ve Engin Özkoç birlikte geldiler ve Mutlak Butlan çıkması halinde benim görevi kabul etmememi istediler. Ben de kendilerine eğer bir çağrı heyeti oluşturulmak istenirse bunda yer almayacağımı, ama butlan ile göreve dönmem yönünde bir karar çıkarsa da bunu kabul etmek durumunda kalacağımı söyledim. Çünkü ben kabul etmediğim takdirde çok daha sıkıntılı bir sonuç doğuracağını, kişilerin eline kalacağını belirttim. Butlan kararı çıkınca da verdiğim sözde durdum.”

CHP GENEL MERKEZİ'NE POLİS GİRMESİNİ BÖYLE SAVUNDU

Mutlak butlan kararının ardından sabah erken saatlerde CHP Genel Merkezi’ne giden milletvekilleriyle ilgili de Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine değerlendirme yaptığı aktarıldı.

Kılıçdaroğlu’nun bu konuda şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“(Sabah 07:00’de partiye giden milletvekilleri) Ben yollamadım, milletvekili arkadaşlar gitmiş. Ama onları da içeri almamışlar. Milletvekili partisinin genel merkezine nasıl sokulmaz? (Partili olmayan kişilerle gitmişler) Yanlarındaki o kişilerle gitmeleri doğru değildi. Belki o saatte gitmeleri doğru olmayabilir, ama milletvekilini içeri nasıl almazsınız siz parti genel merkezinde.”

Kılıçdaroğlu’nun, polisin genel merkeze girmesiyle ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptığı aktarıldı:

“Ayrıca o gün polisin içeri girmesi doğru değildi. Ama bana 10’uncu, 12’nci katlara, 5 ve 6’ya polisin girmediğini söylediler. Genel Başkan ve yardımcılarının bulunduğu katlara polis girmemiş. Ben bana söyleneni söylüyorum.”

Kılıçdaroğlu’nun kurultaya tamamen karşı olmadığı, ancak mevcut koşullarda bunun doğru olmayacağını düşündüğü ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun bu konuda şu sözleri kullandığı aktarıldı: