Kılıçdaroğlu grup konuşmasından nasıl vazgeçti? Mansur Yavaş'ın açtığı telefon rotayı değiştirdi
Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de konuşma yapma planından vazgeçmesinde Mansur Yavaş'ın yürüttüğü telefon trafiğinin etkili olduğu öne sürüldü. Yavaş'ın Bülent Kuşoğlu ile de birçok kez görüştüğü belirtildi.
Dün CHP grup toplantısı gerilimi, Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gitmemesi ile son buldu. Kılıçdaroğlu'nun kararından önce, Mansur Yavaş'ın gerilimi bitirmek için ona yakın isimlerden Kuşoğlu'nun ile telefon trafiği yürüttüğü öğrenildi.
Kılıçdaroğlu, tartışmalı mutlak butlan kararı ile CHP'ye atanmasının ardından CHP Grup Toplantısı'nı yapmak istedi.
CHP Lideri Özgür Özel, geçen hafta grup toplantısı yapsa da Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bu hafta grup toplantısı yapmayacaktı.
Özel, Kılıçdaroğlu cephesinin bu durumu öğrenip grup toplantısı yapmak istediğini savunup toplantı yapma kararı aldı. Sabah saatlerinden itibaren TBMM önünde bu nedenle büyük gerilim yaşandı.
Kılıçdaroğlu cephesi grup toplantısı yapacağını savunsa da CHP Lideri Özel'e vatandaş desteği büyük oldu.
Vatandaşlar akın akın TBMM önüne gitti. Kılıçdaroğlu taraftarlarının da gelmesi ile TBMM önünde büyük gerilim yaşandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un gün boyu TBMM'ye ziyaretçi alınmaması kararını verdiği öğrenildi.
"YAVAŞ KUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ"
Gerilim devam ederken de Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın paylaşımının ardından genel merkezde konuşma yapacağını söyledi.
Kamuoyuna yansıyan bu bilgilerin yanı sıra, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu cephesi ile gerginliğin büyümemesi için telefon trafiğinde olduğu öğrenildi.
Nefes'ten Aytunç Erkin, köşesinde telefon trafiğine ilişkin şunları yazdı:
""Mansur Yavaş, Kemal Bey'e yakın isimlerle, genel merkez yöneticileriyle görüştü." Bu bilgi, dün sabah TBMM önünde yaşanan iki CHP’li grubun yaşadığı arbedenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın saat 10.32’de yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından bana ulaştı.
"Yavaş'la Kuşoğlu arasında telefon trafiği"
Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüştüğü iddia edildi. Görüşme yaptığı isimlerden birisi de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski dostu Bülent Kuşoğlu oldu. Kuşoğlu'yla beş ya da altı kez görüştüler. CHP'nin bölünmemesi gerektiği konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Sonrasında da Yavaş'ın Özgür Özel'le birlikte Manisa'ya geçeceği ve Ferdi Zeyrek anmasına katılacağı bilgisi paylaşıldı. Geçen çarşamba günü Genel Merkez'de üç belediye başkanı; Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar, Kılıçdaroğlu'yla görüşmüştü. Görüşmede "kurultay" konusu gündeme gelmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu parti çift başlılığa izin vermez" dediği kulislere yansımıştı. Peki Yavaş bundan sonra görüşme trafiğini artırır mı? Yakın çalışma arkadaşları, "Şu andaki hava biraz geri çekileceği yönünde" diyor ama zaman neyi gösterir bilinmez."