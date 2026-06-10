Kılıçdaroğlu grup konuşmasından nasıl vazgeçti? Mansur Yavaş'ın açtığı telefon rotayı değiştirdi

Dün CHP grup toplantısı gerilimi, Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gitmemesi ile son buldu. Kılıçdaroğlu'nun kararından önce, Mansur Yavaş'ın gerilimi bitirmek için ona yakın isimlerden Kuşoğlu'nun ile telefon trafiği yürüttüğü öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, tartışmalı mutlak butlan kararı ile CHP'ye atanmasının ardından CHP Grup Toplantısı'nı yapmak istedi.

CHP Lideri Özgür Özel, geçen hafta grup toplantısı yapsa da Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bu hafta grup toplantısı yapmayacaktı.

Özel, Kılıçdaroğlu cephesinin bu durumu öğrenip grup toplantısı yapmak istediğini savunup toplantı yapma kararı aldı. Sabah saatlerinden itibaren TBMM önünde bu nedenle büyük gerilim yaşandı.

Kılıçdaroğlu cephesi grup toplantısı yapacağını savunsa da CHP Lideri Özel'e vatandaş desteği büyük oldu.

Vatandaşlar akın akın TBMM önüne gitti. Kılıçdaroğlu taraftarlarının da gelmesi ile TBMM önünde büyük gerilim yaşandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un gün boyu TBMM'ye ziyaretçi alınmaması kararını verdiği öğrenildi.

"YAVAŞ KUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ"

Gerilim devam ederken de Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın paylaşımının ardından genel merkezde konuşma yapacağını söyledi.

Kamuoyuna yansıyan bu bilgilerin yanı sıra, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu cephesi ile gerginliğin büyümemesi için telefon trafiğinde olduğu öğrenildi.

Nefes'ten Aytunç Erkin, köşesinde telefon trafiğine ilişkin şunları yazdı: